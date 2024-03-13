Для ремейка Resident Evil 2 вышла новая модификация с фиксированной камерой

Фанаты классических Resident Evil могут теперь насладиться специальным мод для Resident Evil 2 Remake, который добавляет в игру классические фиксированные углы камеры. Созданный моддером под ником alphaZomega, этот мод содержит целых 1700 точно продуманных ракурсов, позволяя игрокам пройти всю игру с классическим видом камеры.

При запуске игры вы увидите своего персонажа через призму фиксированной камеры, которая мягко меняется по мере вашего перемещения по миру. Это придает игре особое ощущение ретро-стиля, которое будет по вкусу всем старым поклонникам серии. Моддер, описывая свою работу, отметил, что каждый угол камеры был тщательно продуман, чтобы создать максимально атмосферное визуальное восприятие.

Но это еще не все, что предлагает этот мод. Он также добавляет в игру ряд функций из оригинальных классических частей Resident Evil. Например, в моде присутствует функция автоприцеливания, характерная для старых игр, и возможность быстрого переключения камеры на врага, даже если его нет на экране. Кроме того, мод предоставляет игрокам четыре варианта управления персонажем: обычное, ориентирующееся на камеру при беге или ходьбе, и классическое управление "танком", где персонаж поворачивается подобно танку.

Также в моде предусмотрен классный редактор камеры, который позволяет игрокам создавать и изменять фиксированные углы камеры прямо в игре. Это дает возможность настроить игровой процесс по своему усмотрению и создать уникальный игровой опыт.

Жаль, что Capcom не включила подобный классический режим в игру, но благодаря стараниям моддеров эта возможность все же доступна для поклонников. Этот мод стал еще одним примером того, насколько важны и ценны модификации для игровой индустрии.

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