Реймейк Resident Evil 2 появился в Game Pass для Xbox и PC

Microsoft добавила ремейк Resident Evil 2 в каталог подписки Xbox и PC Game Pass. Игра представляет собой воссоздание классики 90-х с переработанной графикой, обновленным геймплеем и сценографией, которая соответствует сложности современных игр.

Как только была представлена графика ремейка Resident Evil 2, сразу же возникли дискуссии из-за лиц главных героев, Клэр и Леона. В итоге фанаты предположили, что они будут выглядеть моложе, но на самом деле разница объясняется более реалистичным дизайном текущей игры по сравнению с оригиналом 90-х годов. В общем, персонажи похожи на тех, кем они были в то время.

Также в ремейке Resident Evil 2, как и в Resident Evil 1 Director's Cut, значительно изменен дизайн уровней: изменены локации и предметы, которые встречаются в разных местах, чтобы повысить сложность и вызвать интерес у игроков, в том числе и у старых фанатов.