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Resident Evil 3 16.04.2001
8.6 3 593 оценки

Capcom выпустила апдейт для ремейка Resident Evil 3 на всех платформах

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Gruz_
Новости

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для ремейка Resident Evil 3 под номером 1.07 (версия для PS5 1.000.004) для платформ PlayStation, Xbox и PC, в котором были исправлены некоторые неполадки в игре.

Данный апдейт добавил в игру несколько давно необходимых функций, таких как поддержка латиноамериканского испанского в качестве языка отображения, решение проблемы с достижениями и исправление различных ошибок.

Информация об обновлении 1.07 для Resident Evil 3:

  • [Steam]
    • Добавлен латиноамериканский испанский язык в качестве языка отображения.
    • Исправлены достижения, которые некорректно отображались на некоторых языках.
    • Исправлены некоторые ошибки/недочеты.
  • [PlayStation 4 / Xbox One]
    • Добавлен латиноамериканский испанский в качестве языка отображения.
    • Исправлены некоторые ошибки/недочеты.

Кроме того, на прошлой неделе вышло контентное обновление для ремейка Resident Evil 4, связанное с DLC Separate Ways и бесплатным режимом "Наемники", добавившее Аду Вонг и Альберта Вескера в качестве играбельных персонажей.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Zodiac169

Лучше бы исправили количество контента в игре, а всё что вырезали, вернули бы обратно.

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Abarmot90

Русик слетел?

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