Capcom выпустила апдейт для ремейка Resident Evil 3 на всех платформах

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для ремейка Resident Evil 3 под номером 1.07 (версия для PS5 1.000.004) для платформ PlayStation, Xbox и PC, в котором были исправлены некоторые неполадки в игре.
Данный апдейт добавил в игру несколько давно необходимых функций, таких как поддержка латиноамериканского испанского в качестве языка отображения, решение проблемы с достижениями и исправление различных ошибок.
Информация об обновлении 1.07 для Resident Evil 3:
- [Steam]
- Добавлен латиноамериканский испанский язык в качестве языка отображения.
- Исправлены достижения, которые некорректно отображались на некоторых языках.
- Исправлены некоторые ошибки/недочеты.
- [PlayStation 4 / Xbox One]
- Добавлен латиноамериканский испанский в качестве языка отображения.
- Исправлены некоторые ошибки/недочеты.
Кроме того, на прошлой неделе вышло контентное обновление для ремейка Resident Evil 4, связанное с DLC Separate Ways и бесплатным режимом "Наемники", добавившее Аду Вонг и Альберта Вескера в качестве играбельных персонажей.
Лучше бы исправили количество контента в игре, а всё что вырезали, вернули бы обратно.
Русик слетел?