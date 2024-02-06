Известный инсайдер назвал несколько игр, которые появятся в Game Pass в феврале

Эта информация в очередной раз поступила от заслуживающего доверия автора утечек billbil-kun, который уже не раз сливал достоверную информации о PlayStation Plus, а также о новых дополнениях Game Pass.
По словам автора утечки, в следующую партию игр Game Pass войдут ремейк Resident Evil 3, Madden NFL 24 (через библиотеку EA Play) и PlateUp!.
Другие новые дополнения к сервису подписки Microsoft на данный момент не раскрываются, но, по словам billbil-kun, вполне вероятно, что Microsoft объявит полную линейку на первую половину февраля уже сегодня.
На плойку закинули ремейк 2й, бокс 3й))
На Боксе РЕ2 тоже есть. Их в один месяц для обеих подписок объявили, так что весьма вероятно, что РЕ3 тоже и там, и там появится