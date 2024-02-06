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Resident Evil 3 16.04.2001
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Зомби
8.6 4 252 оценки

Известный инсайдер назвал несколько игр, которые появятся в Game Pass в феврале

butcher69
Новости

Эта информация в очередной раз поступила от заслуживающего доверия автора утечек billbil-kun, который уже не раз сливал достоверную информации о PlayStation Plus, а также о новых дополнениях Game Pass.

По словам автора утечки, в следующую партию игр Game Pass войдут ремейк Resident Evil 3, Madden NFL 24 (через библиотеку EA Play) и PlateUp!.

Другие новые дополнения к сервису подписки Microsoft на данный момент не раскрываются, но, по словам billbil-kun, вполне вероятно, что Microsoft объявит полную линейку на первую половину февраля уже сегодня.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
evil_capcha

На плойку закинули ремейк 2й, бокс 3й))

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CooperativePoseidon

На Боксе РЕ2 тоже есть. Их в один месяц для обеих подписок объявили, так что весьма вероятно, что РЕ3 тоже и там, и там появится

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