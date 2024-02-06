Известный инсайдер назвал несколько игр, которые появятся в Game Pass в феврале

Джилл Валентайн, бывшая сотрудница спецназа S.T.A.R.S., пытается спастись бегством из руин Ракун-Сити... На ее пути - сотни кровожадных зомби, злобных мутантов и безжалостное создание Немезида, самый совершенный монстр, когда-либо появлявшийся в застенках корпорации Umbrella. Выжить в этом аду - практически невыполнимая задача даже для самых опытных бойцов. Героине придется использовать весь арсенал доступных средств, чтобы выбраться из запертого города и не умереть от воздействия чудовищного вируса, превращающего людей в бездушных тварей...

Только Джилл Валентайн знает о преступлениях корпорации «Амбрелла». Чтобы остановить ее, «Амбрелла» использует секретное оружие: Немезида!



В комплект входит новая сетевая игра Resident Evil Resistance, в которой четверо выживших бросают вызов зловещему Высшему разуму и пытаются сбежать из его плена.