Resident Evil 3 Remake появился в Game Pass для Xbox и PC

Microsoft добавила ремейк культовой игры Resident Evil 3 в каталог подписок Xbox и PC Game Pass. Эта переработанная версия классики 1990-х годов предлагает игрокам вновь пережить ужасы зараженного зомби-вирусом Раккун-Сити с обновленной графикой, улучшенным геймплеем и более реалистичными декорациями, соответствующими современному уровню развития игровой индустрии.
События третьей части Resident Evil 3 разворачиваются параллельно с событиями культовой Resident Evil 2 — за несколько дней до эпидемии в Раккун-Сити. Игрок берет на себя роль оперативницы S.T.A.R.S. Джилл Валентайн, которая оказывается в эпицентре вспышки зомби-вируса и теперь вынуждена пробиваться сквозь толпы живых мертвецов и мутировавших монстров, чтобы спастись из рушащегося под напором хаоса города. Ей предстоит столкнуться лицом к лицу со своим неумолимым преследователем — биоорганическим мутантом Немезисом, созданным корпорацией Umbrella с единственной целью — уничтожить всех выживших членов S.T.A.R.S.