Capcom боялась делать ремейк Resident Evil 4

Решение Capcom воссоздать такой признанный шедевр, как Resident Evil 4, было рискованной авантюрой, которая держала в напряжении руководство японской компании.
Невзирая на внутренние опасения, римейк покорил не только игроков, но и критиков, разойдясь тиражом в 9 миллионов копий и получив за последние пару лет немало наград. Впрочем, успех не казался чем-то очевидным, если учесть почти священную ауру, окружавшую оригинальную игру 2005 года, а также боязнь разочаровать особо преданных фанатов.
Неугасающая популярность оригинальной Resident Evil 4 делала проект ремейка особенно деликатным. "Было много внутренних обсуждений, что это может быть не очень хорошей идеей", - рассказал Ясухиро Ампо, режиссер ремейка, в интервью IGN US.
«Resident Evil 4 - настолько любимая игра, что если бы мы сделали что-то не так при создании ремейка, то геймеры в открытую стали бы выражать свое разочарование».
Но опасения исходили не только от Capcom. При анонсе проекта фанаты также выражали подобные опасения, говоря про то, что эта глава, в отличие от своих предшественниц, не так сильно нуждается в обновлении.
Если в Resident Evil 2 и Resident Evil 3, которые вышли в 1990-х годах на первой PlayStation, были явно устаревшие элементы, как фиксированная камера и неудобное управления, то Resident Evil 4 уже в 2005 году произвела революцию в жанре. Однако, не смотря на первоначальные опасения, ремейк смог сохранить суть оригинала, внеся значительные улучшения в геймплей и сюжет.
Коммерческий и критический успех подтвердил правильность выбранного Capcom пути, показав, что даже произведение, считавшееся практически неприкосновенным, может быть переосмыслено с уважением и творческим подходом.
Успех ремейка Resident Evil 4 неминуемо привлек внимание к будущему серии. В частности, есть те, кто надеется на возрождение Resident Evil - Code: Veronica, игры, вышедшей в 2000 году и по мнению многих фанатов заслуживающей современного переосмысления.
Все три ремейка прям зашли 👍🏻
Очень годно сделали
Теперь жду ремейк 5й части ). Знаю, что многие к ней скептически относятся, но для меня эта игра, в своё время была первой в серии )
Только ремейк третьей части огорчил тем , что во первых, оказался слишком коротким в плане сюжета, и без дополнительных режимов игры! Это не простительно! В оригинале был режим наёмников, в ремейке почему то не удосужились сделать, хотя что в ремейке 2 , и 4 части все это было. Не дай бог в пятой части не завезут, это будет обидно.
ремейк 2-3 чухня, 4 шедевр
5-ю возмооожно еще можно ремейк сделать, но по мне так 5-ю стоило бы вообще переделать и изменить сюжет. По крайней мере концовку потому что 6-я это показатель того куда уходит сюжет после исчезновения с чаши весов одного из ключевых персонажей. Но 6-ю однозначно надо переделывать.
Ага, помню новость одно время была, что разработку игры перезапустили. Очень переживал, что облажаются.
И дрочили бы только на из 2 части только. Так появилась новые 2 дамы для дрочки, Эшли и Ада. Причем Эшли реально тоже симпотная няша xyйняша, лицо симпатичное очень очень очень !!
Самое главное что Эшли теперь не лопоухая мышь. 😁
Вергил
Чёткая игра, вот просто чёткая. Стрелять, бегать, раздавать вертухи одно удовольствие. Мне реально понравилось. Эта та самая идеальная игра для пятницы вечером под пивко. Пришёл, открыл пиво, насыпал чипсов или что вы там предпочитаете))), включил 4 резьбу ремейк и погнали) воо реально затянула конкретно меня. Я всем оч советую игрулю эту.
хаха, капец дегрод новость писал, куча ошибок в тексте :)
Ремейк 2 и 4 части очень хорошо получились. Итог авантюры вышел очень положительный.
Нормальный ремейк 💪😎
А чего боятся то? От того что игра могут быть провалится?.... Бред какой то, такой игра заслуживает в ремейке, мне больше всего это часть понравился из всех резидентов! Ну 2-3 ремейки тоже неплохие
пора бы уже убрать Denuvo с нее
"Пора бы мне дать бесплатно поиграть".
Что за динозавры так думают? Я не против старых игр и в них можно играть, но они СТАРЫЕ и в любом случае нуждаются в ремейке, если проект сам по себе достоин. А такое от фанатов ощущается как их шиза.
Вот это причина... Тогда давайте вообще ремейки не делать... Хули, революция в жанре уже произошла, да и сюжет с геймплеем мы знаем...