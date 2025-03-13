Capcom боялась делать ремейк Resident Evil 4

Решение Capcom воссоздать такой признанный шедевр, как Resident Evil 4, было рискованной авантюрой, которая держала в напряжении руководство японской компании.

Невзирая на внутренние опасения, римейк покорил не только игроков, но и критиков, разойдясь тиражом в 9 миллионов копий и получив за последние пару лет немало наград. Впрочем, успех не казался чем-то очевидным, если учесть почти священную ауру, окружавшую оригинальную игру 2005 года, а также боязнь разочаровать особо преданных фанатов.

Неугасающая популярность оригинальной Resident Evil 4 делала проект ремейка особенно деликатным. "Было много внутренних обсуждений, что это может быть не очень хорошей идеей", - рассказал Ясухиро Ампо, режиссер ремейка, в интервью IGN US.

«Resident Evil 4 - настолько любимая игра, что если бы мы сделали что-то не так при создании ремейка, то геймеры в открытую стали бы выражать свое разочарование».

Но опасения исходили не только от Capcom. При анонсе проекта фанаты также выражали подобные опасения, говоря про то, что эта глава, в отличие от своих предшественниц, не так сильно нуждается в обновлении.

Если в Resident Evil 2 и Resident Evil 3, которые вышли в 1990-х годах на первой PlayStation, были явно устаревшие элементы, как фиксированная камера и неудобное управления, то Resident Evil 4 уже в 2005 году произвела революцию в жанре. Однако, не смотря на первоначальные опасения, ремейк смог сохранить суть оригинала, внеся значительные улучшения в геймплей и сюжет.

Коммерческий и критический успех подтвердил правильность выбранного Capcom пути, показав, что даже произведение, считавшееся практически неприкосновенным, может быть переосмыслено с уважением и творческим подходом.

Успех ремейка Resident Evil 4 неминуемо привлек внимание к будущему серии. В частности, есть те, кто надеется на возрождение Resident Evil - Code: Veronica, игры, вышедшей в 2000 году и по мнению многих фанатов заслуживающей современного переосмысления.