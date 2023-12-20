Capcom опубликовала новый трейлер ремейка Resident Evil 4 к выходу для устройств Apple

Сегодня Capcom выпустила Resident Evil 4 для новейших устройств Apple. Современная игра в жанре Survival Horror теперь доступна на моделях iPhone 15 Pro, а также на всех iPad и компьютерах Mac с чипами M-серии. Возрожденная классика изначально работает на процессоре Apple и использует расширенные функции, такие как масштабирование MetalFX, для обеспечения потрясающего изображения и впечатляющей производительности.

Пользователи Apple могут бесплатно загрузить часть Resident Evil 4, а затем получить доступ к полной кампании за одну покупку.

Resident Evil 4 поддерживает универсальную покупку, поэтому пользователи Apple могут играть на iPhone, iPad и Mac, совершив всего одну покупку. В игре также реализован перекрестный прогресс, позволяющий игрокам передавать данные сохранения между устройствами Apple и продолжать путешествие, куда бы они ни пошли. Напряженным игровым процессом можно наслаждаться с помощью различных контроллеров. Версия для Mac также включает поддержку клавиатуры и мыши, а iPhone и iPad предлагают полностью настраиваемое сенсорное управление.

Помимо отмеченной наградами основной игры, сегодня на устройствах Apple также выйдет знаменитая игра Separate Ways. В этом сюжетном дополнении рассказывается о секретной миссии Ады Вонг, которая переплетается с мучительной спасательной операцией Леона С. Кеннеди. Приключение таинственного агента расширяет повествование Resident Evil 4 и поднимает действие на новую высоту благодаря новым элементам игрового процесса, которые делают игру еще более захватывающей и динамичной.