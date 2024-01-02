Digital Foundry проанализировали ремейк Resident Evil 4 на iPhone 15 Pro

Ремейк Resident Evil 4 — главный герой последнего технического анализа компании Digital Foundry, которая протестировала игру на iPhone 15 Pro и нашла ее, конечно, лучше, чем порт Village, но все же очень далекую от совершенства.

Capcom уделила больше внимания и сгладила некоторые края, но игра подвержена падениям частоты кадров и довольно громоздка при использовании сенсорного управления. Чисто визуально кажется, что были сделаны серьезные компромиссы с разрешением, которое в некоторых эпизодах даже кажется равным 300p и, вероятно, масштабируется до 720p с использованием технологий, доступных на iPhone, но ощущение такое, будто перед вами даунгрейд для Nintendo Switch.

Существует также вопрос производительности: игра нацелена на 30 кадров в секунду, но с частотой кадров слишком много проблем, и есть некоторые значительные падения, которые возникают из ниоткуда и делают игру совершенно неиграбельной на несколько секунд.

Наконец, что касается элементов управления, Digital Foundry не рекомендует использовать сенсорный экран, хотя принятые решения не так уж и плохи: вам необходимо оборудовать себя контроллером Bluetooth, что неизбежно приводит к неудобству портативности.