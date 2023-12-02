Модель Рина Саваяма появилась в новом тизере Resident Evil 4 VR

Модель, певица и актриса Рина Саваяма — главная героиня нового трейлера Resident Evil 4 VR Mode — обновления, которое вводит режим виртуальной реальности для владельцев PlayStation VR2 в версию игры Capcom для PS5.
Режим VR Resident Evil 4, доступный бесплатно с 8 декабря, позволит вам принять участие в приключении Леона Кеннеди с максимально возможным погружением, в том числе благодаря переработанной для этого случая системе управления.
Как видно из трейлера, в режиме Resident Evil 4 VR мы будем использовать контроллеры PlayStation VR2 для сражений и перемещения по локациям, давая жизнь безумным и зрелищным сражениями с грозными врагами.