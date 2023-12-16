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Resident Evil 4 10.01.2005
Экшен, Адвенчура, Выживание, Ужасы, От третьего лица
9.2 9 809 оценок

Новый трейлер Resident Evil 4 посвятили скорому выходу ремейка на iPhone, iPad и Mac

butcher69
Новости

До выхода Resident Evil 4 на устройствах Apple осталось всего несколько дней, и мы получили новый трейлер, рассказывающий о возможностях отличного ремейка от Capcom на iPhone, iPad и Mac.

Resident Evil 4 станет доступен на iOS и Mac с 20 декабря и предложит большое количество вариантов управления, в частности, на смартфонах и планшетах мы сможем управлять игрой с помощью сенсорного экрана или подключив Bluetooth-контроллер.

И это еще не все: игра будет поддерживать функции кросс-покупки и кросс-сохранения, так что ее можно будет купить один раз и свободно использовать на разных устройствах Apple, переключаясь с одного на другое по мере необходимости.

Получившая отличные оценки в международной прессе, Resident Evil 4, несомненно, является выдающимся ремейком вышедшей в 2005 году главы, которая изначально задумывалась как эксклюзив для GameCube.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
X_ray_83

Хорошая новость, а то вся главная набита "вратами бухаря 3" !

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alexanderfox

https://www.iphones.ru/iNotes/obzor-resident-evil-village-na-iphone-15-pro-kak-vyglyadit-rabotaet-i-luchshie-nastroyki-grafiki-10-29-2023 15-е айфоны судя по всему не достаточно мощные для 8-ки и видимо также будет и для 4-ки если не хуже.Только на слабых и средних графических настройках.Да еще дополнительно придётся покупать игровую гарнитуру для айфона.

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