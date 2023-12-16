Новый трейлер Resident Evil 4 посвятили скорому выходу ремейка на iPhone, iPad и Mac

До выхода Resident Evil 4 на устройствах Apple осталось всего несколько дней, и мы получили новый трейлер, рассказывающий о возможностях отличного ремейка от Capcom на iPhone, iPad и Mac.

Resident Evil 4 станет доступен на iOS и Mac с 20 декабря и предложит большое количество вариантов управления, в частности, на смартфонах и планшетах мы сможем управлять игрой с помощью сенсорного экрана или подключив Bluetooth-контроллер.

И это еще не все: игра будет поддерживать функции кросс-покупки и кросс-сохранения, так что ее можно будет купить один раз и свободно использовать на разных устройствах Apple, переключаясь с одного на другое по мере необходимости.

Получившая отличные оценки в международной прессе, Resident Evil 4, несомненно, является выдающимся ремейком вышедшей в 2005 году главы, которая изначально задумывалась как эксклюзив для GameCube.