Новый трейлер Resident Evil 4 посвятили скорому выходу ремейка на iPhone, iPad и Mac

До выхода Resident Evil 4 на устройствах Apple осталось всего несколько дней, и мы получили новый трейлер, рассказывающий о возможностях отличного ремейка от Capcom на iPhone, iPad и Mac.
Resident Evil 4 станет доступен на iOS и Mac с 20 декабря и предложит большое количество вариантов управления, в частности, на смартфонах и планшетах мы сможем управлять игрой с помощью сенсорного экрана или подключив Bluetooth-контроллер.
И это еще не все: игра будет поддерживать функции кросс-покупки и кросс-сохранения, так что ее можно будет купить один раз и свободно использовать на разных устройствах Apple, переключаясь с одного на другое по мере необходимости.
Получившая отличные оценки в международной прессе, Resident Evil 4, несомненно, является выдающимся ремейком вышедшей в 2005 году главы, которая изначально задумывалась как эксклюзив для GameCube.
Хорошая новость, а то вся главная набита "вратами бухаря 3" !
https://www.iphones.ru/iNotes/obzor-resident-evil-village-na-iphone-15-pro-kak-vyglyadit-rabotaet-i-luchshie-nastroyki-grafiki-10-29-2023 15-е айфоны судя по всему не достаточно мощные для 8-ки и видимо также будет и для 4-ки если не хуже.Только на слабых и средних графических настройках.Да еще дополнительно придётся покупать игровую гарнитуру для айфона.