Продажи франшизы Resident Evil превысили 150 миллионов копий

Мировые продажи серии Resident Evil превысили 150 млн. копий по всему миру, объявил издатель Capcom.

Компания Capcom опубликовала финансовые результаты за второй квартал текущего финансового года (FY23), и в свежем отчете были приведены обновленные данные по продажам франшизы Resident Evil. Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября 2023 года было продано более 150 млн. копий игр серии Resident Evil. Еще в июле этого года Capcom сообщала о том, что было продано 146 млн. копий игр серии. Это означает, что за три месяца Capcom удалось продать еще 4 млн. игр этой серии. Если сравнивать продажи лучших игр издательства за второй и первый квартал, то значительная часть этих дополнительных продаж приходится на Resident Evil 4 Remake (490 тыс. единиц), Resident Evil 2 Remake (530 тыс. единиц) и Resident Evil 3 Remake (430 тыс. единиц).

"За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., основной бизнес Capcom по производству цифрового контента обеспечил продажи 22,6 млн. копий программного обеспечения для домашних видеоигр, превысив показатель продаж за аналогичный период прошлого года в 21,3 млн. копий и значительно повысив стоимость брендов компании", - пишет Capcom в официальном пресс-релизе. "Компания добилась этого благодаря выпуску новых крупных игр в своих флагманских сериях, включая Street Fighter 6, а также благодаря продолжению продаж игр по каталогу в цифровом формате, что привело к росту объема продаж по всему миру".

Среди других обновленных самых продаваемых франшиз Capcom - серия Monster Hunter, продажи которой составили 95 млн. копий по всему миру, франшиза Street Fighter - 52 млн. копий, серия Mega Man - 41 млн. копий по всему миру и франшиза Devil May Cry - 30 млн. копий по всему миру.