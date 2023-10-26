Продажи франшизы Resident Evil превысили 150 миллионов копий

Мировые продажи серии Resident Evil превысили 150 млн. копий по всему миру, объявил издатель Capcom.
Компания Capcom опубликовала финансовые результаты за второй квартал текущего финансового года (FY23), и в свежем отчете были приведены обновленные данные по продажам франшизы Resident Evil. Согласно отчету, по состоянию на 30 сентября 2023 года было продано более 150 млн. копий игр серии Resident Evil. Еще в июле этого года Capcom сообщала о том, что было продано 146 млн. копий игр серии. Это означает, что за три месяца Capcom удалось продать еще 4 млн. игр этой серии. Если сравнивать продажи лучших игр издательства за второй и первый квартал, то значительная часть этих дополнительных продаж приходится на Resident Evil 4 Remake (490 тыс. единиц), Resident Evil 2 Remake (530 тыс. единиц) и Resident Evil 3 Remake (430 тыс. единиц).
"За шесть месяцев, закончившихся 30 сентября 2023 г., основной бизнес Capcom по производству цифрового контента обеспечил продажи 22,6 млн. копий программного обеспечения для домашних видеоигр, превысив показатель продаж за аналогичный период прошлого года в 21,3 млн. копий и значительно повысив стоимость брендов компании", - пишет Capcom в официальном пресс-релизе. "Компания добилась этого благодаря выпуску новых крупных игр в своих флагманских сериях, включая Street Fighter 6, а также благодаря продолжению продаж игр по каталогу в цифровом формате, что привело к росту объема продаж по всему миру".
Среди других обновленных самых продаваемых франшиз Capcom - серия Monster Hunter, продажи которой составили 95 млн. копий по всему миру, франшиза Street Fighter - 52 млн. копий, серия Mega Man - 41 млн. копий по всему миру и франшиза Devil May Cry - 30 млн. копий по всему миру.
Одна из любимых серий, рад за Кэпком, вполне достойные показатели. Ремейки 2ки и 4ки просто потрясающие. На ностальгии сейчас прохожу RE4 UHD.
да и 3 ремейк нормальный, другого у нас нет))хоть и обрезан на 1\4
Не нормальный. И там далеко не 1\4.
Да, не нормальный, но отличный ремейк тройки. И ничего там не обрезано. Ремейк это переосмысление с нуля, а не копирование старых игр, как ты мог подумать, невежественно спутав ремейк с ремастером.
Т.е игра сделанная с наплевательским отношением к первоисточнику и к фанатам оригинала это для тебя отличный ремейк? Как вообще можно говорить об отличном ремейке не играя в оригинал? В слитых, внутренних документах Capcom говорилось о срывании бабла со старых фанатов и тех, кому понравился RE2R, а также продвижения Resistance за счет громкого названия RE3. Чтобы считать такое отличным ремейком надо быль либо зумером начавшим части так с 5-6й, либо быть полнейшим го.вноедом.
Соглашусь, ремейк 2-ки и 4-ки просто шикарны, про 4-ку говорю с огромным наиграным стажем в оригинал!
3-ка ремейк разочаровала честно говоря, больше как на 1 прохождение ещё аж в 2020 году и не хватило.
Спасибо кэпком за качественный продукт.
хорошим играм - хорошие продажи
Маловато будет. Игра улет, геймеров способных купить игру около 2 миллиардов. Видно торрент недостающее съел.
Понимаю, что сейчас озвучу непопулярное мнение, но мне бы хотелось увидеть ремейк пятой части. Да и от ремейка шестой части я бы не отказался. Правда, в ней придётся переделать немало спорных моментов.
ну с Вескером обязано быть) возможно там многое придется поменять) а то уж прям шутерок)
Есть такое, согласен.
Когда проходишь 4 и 2 реально понимаешь, что с годами всё только хуже.
Внимания к мелочам и деталям было больше, чем в Village. Видно одни боссы-мужики в 4 не дали покоя и создали Димитреску.
На днях четверку прошел и сразу удалил,в оригинал вообще не играл никогда.И как фанат второй части ещё на соньке и ремейка,не понимаю за что 4 любят,это не резик.Да даже тройка туфта,как длс ко второй,всю немезис тянет и то не в ремейке.