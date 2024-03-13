Продажи ремейка Resident Evil 4 превысили 7 миллионов копий, а тираж франшизы - 154 миллиона копий

Capcom объявила, что Resident Evil 4 было продано более 7 миллионов копий по всему миру примерно через год после ее выпуска 24 марта 2023 года.

По состоянию на 31 декабря 2023 года совокупные продажи игр Resident Evil превысили 154 миллиона копий с момента дебюта первой игры в 1996 году. Теперь, более 28 лет спустя, постоянная поддержка страстных фанатов со всего мира делает эту игру флагманской игрой Capcom.

Resident Evil 4 — это ремейк оригинальной Resident Evil 4, выпущенной в 2005 году. Вышедший в 2023 году ремейк сохраняет суть оригинала, используя при этом собственный RE Engine от Capcom, обеспечивающий модернизированный игровой процесс, переосмысленную сюжетную линию и ярко детализированную графику.

Resident Evil 4 доступен для PS4, PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam).