PS Blog подробно описал первые несколько минут кампании Resident Evil 4 VR ©

Capcom еще не подтвердила дату выхода Resident Evil 4 VR Mode, но PlayStation уже представила свое превью. Информация о режиме позволяет узнать больше о том, как Леон проходит фазу деревни, и получить более подробные сведения об особенностях игрового процесса на PS VR2.

VR-режим дает игрокам возможность взять на себя роль главного героя и столкнуться с трудностями выживания в классическом хорроре. Доступный в качестве бесплатного DLC для PS5, режим будет включать в себя всю основную кампанию.

Во время демонстрации на выставке Tokyo Game Show команда PS Blog воспользовалась PS VR2 и системой управления Sense, чтобы начать путешествие Леона. В ходе испытаний специальный агент прошел начальную фазу приключения, где он должен противостоять яростному нападению жителей деревни.

Как утверждается в превью, эффект погружения от первого лица усилил интенсивность восприятия с первых минут, сделав лесные окрестности и темноту еще более впечатляющими на экране 4K и с включенным HDR. Еще одной изюминкой Resident Evil 4 VR является система управления Sense. Используя периферийные устройства, можно орудовать ножом, поднося руку к левой груди и нажимая на кнопки. При этом механика ближнего боя отслеживает положение рукоятки, руку, держащую нож, и приемы парирования.

Процесс перезарядки оружия в Resident Evil 4 VR выглядит вполне реалистично. К тому же во время демо-версии очень высоко была оценена перезарядка оружия. Экипировка размещается на поясе игрока и извлекается с помощью комбинации движений и кнопок "захвата". Сам процесс пополнения боекомплекта имитирует реальность и требует выброса пустого магазина, извлечения запасного из инвентаря и взведения оружия. В результате контроль расхода патронов в реальном времени становится еще более важным для выживания.

По мнению автора превью, VR-режим для Resident Evil 4 может стать идеальным способом повторно насладиться переделанной классической игрой, после того как в конце этого года состоится релиз на PlayStation VR2.