Разработчики рассказали о совершенно новых впечатлениях от VR-режима в Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 стал одной из лучших игр, вышедших в этом году, поэтому Capcom получила большой кредит доверия от геймеров и могла позволить себе эксперименты.
Как VR-режимы в Resident Evil VII и Resident Evil Village пользовались большим успехом, так и VR-режим в последнем приключении Леона выглядит очень многообещающе. Разработчики из японской студии, ответственные за превращение игры с видом от третьего лица в игру с видом от первого лица, рассказывают нам о закулисье своей работы и творческом подходе.
Как обычно бывает в подобных маркетинговых выступлениях, здесь много восхваления возможностей PlayStation VR 2, но есть и здравые рассуждения. Авторы сосредоточились на передаче атмосферы и мрачности, сопровождающих VR-версию, использовали возможности PlayStation 5 для создания максимально реалистичного освещения, тактильную вибрацию контроллеров DualSenseи ощущение свободы, возникающее при нахождении в этом мире.
Напомним, что ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а в сентябре вышло платное дополнение Separate Ways, посвященное приключениям шпионки Ады Вонг. По состоянию на конец сентября тираж ремейка достиг 5,4 миллиона проданных копий.
если только нуд моды накатить
Могли бы просто вид от первого лица добавить и всё! На хрена VR делать? И на мониторе прекрасно играть!