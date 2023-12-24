Разработчики рассказали о совершенно новых впечатлениях от VR-режима в Resident Evil 4

Ремейк Resident Evil 4 стал одной из лучших игр, вышедших в этом году, поэтому Capcom получила большой кредит доверия от геймеров и могла позволить себе эксперименты.

Как VR-режимы в Resident Evil VII и Resident Evil Village пользовались большим успехом, так и VR-режим в последнем приключении Леона выглядит очень многообещающе. Разработчики из японской студии, ответственные за превращение игры с видом от третьего лица в игру с видом от первого лица, рассказывают нам о закулисье своей работы и творческом подходе.

Как обычно бывает в подобных маркетинговых выступлениях, здесь много восхваления возможностей PlayStation VR 2, но есть и здравые рассуждения. Авторы сосредоточились на передаче атмосферы и мрачности, сопровождающих VR-версию, использовали возможности PlayStation 5 для создания максимально реалистичного освещения, тактильную вибрацию контроллеров DualSenseи ощущение свободы, возникающее при нахождении в этом мире.

Напомним, что ремейк Resident Evil 4 вышел 24 марта на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X и S, а в сентябре вышло платное дополнение Separate Ways, посвященное приключениям шпионки Ады Вонг. По состоянию на конец сентября тираж ремейка достиг 5,4 миллиона проданных копий.