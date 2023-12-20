Ремейк Resident Evil 4 стал доступен на iOS, iPadOS и macOS

Capcom уже некоторое время сотрудничает с Apple, портируя популярные игры на iOS, iPadOS и macOS. Как было объявлено ранее, сегодня в App Store дебютировала еще одна подобная игра — Resident Evil 4 Remake.

Resident Evil 4 — одна из самых известных частей культовой серии игр ужасов на выживание, первоначально выпущенная в 2005 году для консолей GameCube и PlayStation 2. Игроки берут на себя роль агента Леона С. Кенедди, задача которого — найти похищенную дочь президента США. Идя по ее следу, он попадает в далекую от цивилизации испанскую деревню, контролируемую загадочным культом, ответственным за похищение девушки. Версия, которая сегодня появилась на платформах Apple, — это ремейк, выпущенный в марте этого года, который помимо обновленной графики также вносит несколько изменений в сценарий и игровой процесс.

Для запуска Resident Evil 4 Remake для iOS требуется iPhone 15 Pro или 15 Pro Max. Для версий iPadOS и macOS требуются устройства с чипсетом M1 или новее.

Resident Evil 4 Remake для iOS, iPadOS и macOS доступна для бесплатного скачивания в App Store, однако протестировать, не тратя денег, можно лишь небольшую часть игры. Для разблокировки всего пакета требуется единовременная плата в размере 2150 рублей (это акционная цена, действующая до 17 января 2024 г.). Игра также включает в себя другие дополнительные микроплатежи.