Ремейк Resident Evil 4 стал самой продаваемой игрой в PS Store за март ©

PlayStation опубликовала список самых продаваемых игр марта в PlayStation Store. Неудивительно, что ремейк Resident Evil 4 стал самой продаваемой игрой в цифровом магазине компании.

В списке PlayStation 5 ремейк Capcom является бестселлером в Европе, Канаде и США, опережая MLB: The Show 23, еще одну дебютную игру, которая опередила Hogwarts Legacy в США.

Wo Long: Fallen Dynasty от Koei Tecmo стала третьим дебютом для PlayStation 5, попавшим в топ-10.

В списке PS4 ремейк Resident Evil 4 занимает 5-е место в США и 9-е место в европейском списке.

Minecraft была самой загружаемой игрой в чартах PlayStation 4 в США и Канаде, а также в европейских чартах. MLB The Show 23 занял второе место в США и Канаде, а EA Sports UFC 4 занял второе место в Европе. NBA 2K23 заняла третье место в США и Канаде, а FIFA 23 — третье в Европе.

Pavlov возглавила чарты PlayStation VR2 в США и Канаде, а также в европейских чартах. The Dark Pictures: Switchback заняла второе место в США и Канаде, а Kayak VR: Mirage заняла второе место в Европе. Kayak VR: Mirage заняла третье место в США и Канаде, а The Walking Dead: Saints & Sinners — Chapter 2: Retribution — третье в Европе.

Fortnite возглавила чарты бесплатных игр США и Канады, а также европейские чарты. Call of Duty: Warzone 2.0 заняла второе место в обоих чартах.