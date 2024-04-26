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Biomutant 25.05.2021
Экшен, Ролевая, Слэшер, От третьего лица, Фэнтези, Постапокалипсис
6.2 578 оценок

THQ Nordic показала геймплей Biomutant на Nintendo Switch

monk70
Новости

Постапокалиптическая ролевая игра о вунг-фу Biomutant уже доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, но выйдет 14 мая 2024 года для Nintendo Switch. Чтобы игроки могли заранее получить представление о производительности и качестве версии для Switch, THQ Nordic сегодня выпустила неотредактированные геймплейные сцены. Бой показан с использованием многочисленных навыков, а также путешествий по суше, воде и воздуху. И, наконец, битва с боссом против дикого трехголового пожирателя мира Порки Паффа.

Ролик был записан в док-режиме и работает в разрешении 1080p (с динамическим разрешением) и, как сообщается в пресс-релизе, при стабильных 30 FPS. В портативном режиме можно добиться 720p (с динамическим разрешением) при 30 FPS.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Русик_96

мои глаза аа ослеп

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Юрий Пенкин

такого дерьмового графена я давно не видел, это хуже чем на пк на минималках наверное

0
danil21p

нинтендо мусор

-1
Русик_96

как и ты )

0