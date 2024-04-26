THQ Nordic показала геймплей Biomutant на Nintendo Switch

Постапокалиптическая ролевая игра о вунг-фу Biomutant уже доступна для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S, но выйдет 14 мая 2024 года для Nintendo Switch. Чтобы игроки могли заранее получить представление о производительности и качестве версии для Switch, THQ Nordic сегодня выпустила неотредактированные геймплейные сцены. Бой показан с использованием многочисленных навыков, а также путешествий по суше, воде и воздуху. И, наконец, битва с боссом против дикого трехголового пожирателя мира Порки Паффа.
Ролик был записан в док-режиме и работает в разрешении 1080p (с динамическим разрешением) и, как сообщается в пресс-релизе, при стабильных 30 FPS. В портативном режиме можно добиться 720p (с динамическим разрешением) при 30 FPS.
мои глаза аа ослеп
такого дерьмового графена я давно не видел, это хуже чем на пк на минималках наверное
нинтендо мусор
как и ты )