Resident Evil 4 вызвала споры о том, следует ли включать ремейки в номинацию "Игра года" или нет

Среди номинантов на премию "Игра года" на The Game Awards 2023 - ремейк Resident Evil 4, ставший одной из самых известных игр серии с момента ее выхода на Gamecube и PlayStation 2. Тем не менее в сети развернулась дискуссия, участники которой утверждают, что ремейки не должны быть внесены в номинацию "Игра года".
Мнения интернет-пользователей разнятся, некоторые считают, что подобные проекты не могут быть включены в номинацию, поскольку отнимают место у новых игр, например, пользователь Twitter/X @Fightingcowboy пишет: "Возможно, это спорное мнение, но я не считаю, что ремейки должны быть номинированы на "Игру года". Я считаю, что RE4 - это игра на 5/5, но мне странно, что ремейк имеет больший приоритет в номинации, нежели новая игра".
Есть и те, кто считает, что ремейки вполне заслуживают высшей награды, потому что в них есть изменения в геймплее, или потому что они улучшают или добавляют что-то новое. Еще один пример такого утверждения - пользователь @RuleTimeSpace, который говорит: "Я видел некоторые жалобы на то, что Resident Evil 4 Remake был номинирован на "Игру года" только потому, что это ремейк! На мой взгляд, он значительно отличается от оригинала, чтобы не только отдать ему дань уважения, но и выделиться самостоятельно! Это фантастическая игра, и она заслуживает этой номинации!"
Это уже не первый случай номинации ремейка этой серии. В 2019 году на The Game Awards за награду "Игра года" также боролся ремейк второй игры серии, но в итоге остался без победы. Тем не менее, помимо ремейков, данная серия очень часто участвует в различных номинациях, например, в 2021 году на эту же премию номинировался Resident Evil Village.
В последние годы многие разработчики пришли к выводу, что выпуск ремейков - это то, что может принести быструю прибыль, поскольку они заставляют людей испытывать ностальгию, вместо того чтобы концентрироваться на исправлении недостатков или на дополнении отброшенных элементов, как это было в случае с ремейком первой игры серии, и если Resident Evil 4 победит, эта практика может стать еще более распространенной, что приведет к сокращению числа продолжений или даже новых игр.
Resident Evil 4 (2023) доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Series S, MacOS, iOS, Microsoft Windows, iPadOS, Mac OS
Ремейкам можно, ремастерам нет. Ремейк делают с нуля хоть и есть основа из истории, а ремастер... там только графику чуть натянули.
Сложный вопрос, действительно.
Я бы вообще ввёл новую номинацию - ремейк/переиздание года.
Можно, ибо есть 2 момента:
1. Частно эта игра сделана чуть ли не с нуля, огромный труд, уважаемо.
2. Это не игры вина, что современный игромусор не выдерживает конкуренции с классикой.
Создавать отдельную номинацию "ремейк года". Потому что, так можно каждый год клепать ремейки старых игр и выезжать тупо на новом графоне
Тупо на новом графоне, новом движке, куче изменений и улучшений.
Ты путаешь ремейки с ремастерами.
RE4 как раз под ремейк подходит как и Dead Space
а ремастер как пример это трилогия GTA The definitive edition
Я знаю, это и пишу.
Тут ремейк считай новая игра, поэтому да.
конечно стоит, никому не нужный старфилд добавили
Стоит
Ремейк компьютерной игры — компьютерная игра, созданная на основе другой раннее выпущенной игры. Он может как создаваться с нуля, так и использовать наработки оригинала, но никогда не копирует его полностью. Обычно ремейк имеет такое же название, сюжет и игровой процесс, но при этом часто содержит более современную графику и звуковые эффекты, изменённую внешность персонажей, интерфейс пользователя, дизайн и строение локаций. Сюжет и геймплей в определённых случаях также могут быть изменены и адаптированы согласно современным трендам и стандартам
Такие ремейки да
Я так понимаю что эти вопросы задают те, у кого меньше всего или вообще нет номинаций? :)
Тут палка о двух концах, с одной стороны великолепная игра и не менее великолепный ремейк, поэтому стоит. Но с другой стороны, игра уже получило своё признание в 2005 году и призы игра года тоже получила. Так же нужно учитывать вложенный труд перевести игру на другой движок и поработать над гейм дизайном это дно, а создать игру с нуля, написав новый сценарий придумать врагов, локации, геймплей рискнуть и вложиться в новую идею - это уже совсем другое и я думаю это будет несправедливо к другим играм. И да мне очень нравятся ремейки от Capcom и я бы хотел их больше и других ремейков игр других студий, но стоит задуматься, что наступит кризис новых идей, потому, что это будет не выгодно издатели уже не хотят рисковать и новых франшиз не так много (та же capcom не спешит выпускать Pragmata, а Dragons dogma 2 пожалуйста) настанет момент когда старые хорошие игры закончатся, а денег хочется и мы будем каждый год награждать ремейки ремейков. Моя мысль такова - BG3-игра года, RE4-лучший ремейк, Capcom быстро делать ремейк Dino crisis.
Глупый спор. Если бы речь шла про Dead Space, то ответ очевидный - не должна. Из нововведении там не так чтобы было много. В RE4 же переделали всё. Наверное даже было бы легче сделать новую игру, нежели переделать RE4. Баланс оружие, динамика боев, количество одновременных врагов, переделывание структуры локации, перерисования локации и многое др. При всём при этом игра должна быть не хуже оригинала, так как неизбежно будут сравнивать и давать как новым так и старым игрокам новый экспириенс.
Я сейчас играю в Dead Space Remake и геймплейный опыт приобретенный в оригинальной игре отлично ложиться на ремейк. Для меня бои до боли знакомые и я использую старую тактику, которая отлична работает. В RE4 я поначалу страдал. Весь мои приобретенный опыт оригинала ни как не помогал, а даже вредил игре. Так что хоть у RE 4 Remake есть основа в более ранней игре, но является самобытной и новой игрой.
Если такого качества, как ре4 - то однозначно да. Но всё равно все и так понимают, что конкурентов у Baldur's Gate 3 там нет.
Учитывая количество ремейков в последние года, думаю что стоит внести номинацию "Ремастер\ремейк года" которая будет идти наравне с игрой года.
ещё как- пусть он получит 1 место.
Для меня это и есть игра года и лучший ремейк Capcom,да и ДЛС с Адой вышло просто офигенным и на таком же классном и качественном уровне,хотя ремейк Dead Space ни чем не хуже,для меня это лучшие игры в этом году,тем более что я обожаю этот жанр.
Насколько все плохо в индустрии, что ремейк древней игрушки уже хотят номинировать на игру года? Лол.
Я в 4 оригинал не играл,этот ремейк прошел туфта полная,это не Резик.ДЛС восьмой части Тени Розы и то намного интересней.Какая игра года ещё.Я на Соньке 1 в 1998 году оригинал 2 части проходил,так что знаю о чем говорю.
Для меня Человек паук 2 - это ремейк первой части. Более того, сама первая часть - это ремейк игр, выходивших за годы до неё. И пусть кто-то попробует оспорить. Те же коробки зданий, тот же город, разве что геймплей слегка изменился. Ну так и у Резика 4 геймплей и картинка изменились.
Загугли что такое ремейк гений
гений, а ты вкурсе, что в сухом остатке , ЧП 2017 года ремейк ЧП 2004 на ps2 ? Посмотри геймлей, поймешь
Ты его текст посмотри.Пусть попробует кто-то оспорить его бред.Ему нормы общества вообще по барабану.а ты говоришь что этому клоуну нужно для начала изучить значение слов)он слишком нормален для этого мира.Он считает так.Это клиника явная.Уровень развития нижайший.Зато избалованное эго папа с мамой дали вон какое.Точнее не родители даже скорее всего, а их постоянное отсутствие в его реальном воспитании.Такими (CENSURED) не становятся.Он плюёт на социум общество в котором живет, и чьми достижениями пользуется.
Дак иди дальше тогда.Назови все футболы ремейком вообще одной игры.а что?Не так что ли?Безрассудство зашкаливает
Нет ибо это ремейк а не новая игра
Конечно же не стоит! Игра одноразовая.
конечно нет, им и рейтинг нужно ниже ставить тк ниче нового подобного рода вещи могут и мододелы делать и единственное что мешает это аффтарские права а за это 10 из 10 ставить и игру года давать - смешно
Яб не включал. Тем более как по мне ре4 хуже оригинала
Этот обрезанный бездушный кал не должен был разрабатываться.
Почему обрезанный? да в основной игре нет некоторых локаций да и боссов но все они ушли в DLC про Адду тем самым оно стало больше и логичнее
И еще вырезали механики, интересный сюжет и динамику игры.
Сюжет и динамика на месте ты это лучше скажи ремейку RE3 где действительно вырезали локации и боссов и никуда их не всунули
Что на счет механики то QTE никому не нужно оно только мешало
Я даже не про qte говорю, а участки игры, типа бульдозера, вагонетки(где мы должны правильно стрелять из своего оружия, а не пистолетом с одного выстрела), и нету крутых экшн сцен. Ну а сюжет уныл, раскрытия персонажей ужасное, растянули графоманией одной действие у Льюиса, а Аду обрезали с концами(без длц как бы я знал хорошо о Аде из основной игры).
Ты как играл? сюжет там тот же самый некоторые моменты немного поменяли местами бульдозер тоже есть вагонетка тоже есть в основном сюжете экшен там хорош особенно при битве с эль гиганте что за Леона что за Адду да и тот же уровень с вагонеткой
персонажей раскрыли в особенности Луиса да и Адду раскрыли как надо а про Леона мы и так знаем
Эшли так же раскрыли сначала она была пугливой девушкой а уже под конец игры она закалилась и перестала бояться культистов
Добавили новые сцены поясняющие то что было не очень логично в оригинальном RE4