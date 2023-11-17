Resident Evil 4 вызвала споры о том, следует ли включать ремейки в номинацию "Игра года" или нет

Среди номинантов на премию "Игра года" на The Game Awards 2023 - ремейк Resident Evil 4, ставший одной из самых известных игр серии с момента ее выхода на Gamecube и PlayStation 2. Тем не менее в сети развернулась дискуссия, участники которой утверждают, что ремейки не должны быть внесены в номинацию "Игра года".

Мнения интернет-пользователей разнятся, некоторые считают, что подобные проекты не могут быть включены в номинацию, поскольку отнимают место у новых игр, например, пользователь Twitter/X @Fightingcowboy пишет: "Возможно, это спорное мнение, но я не считаю, что ремейки должны быть номинированы на "Игру года". Я считаю, что RE4 - это игра на 5/5, но мне странно, что ремейк имеет больший приоритет в номинации, нежели новая игра".

Есть и те, кто считает, что ремейки вполне заслуживают высшей награды, потому что в них есть изменения в геймплее, или потому что они улучшают или добавляют что-то новое. Еще один пример такого утверждения - пользователь @RuleTimeSpace, который говорит: "Я видел некоторые жалобы на то, что Resident Evil 4 Remake был номинирован на "Игру года" только потому, что это ремейк! На мой взгляд, он значительно отличается от оригинала, чтобы не только отдать ему дань уважения, но и выделиться самостоятельно! Это фантастическая игра, и она заслуживает этой номинации!"

Это уже не первый случай номинации ремейка этой серии. В 2019 году на The Game Awards за награду "Игра года" также боролся ремейк второй игры серии, но в итоге остался без победы. Тем не менее, помимо ремейков, данная серия очень часто участвует в различных номинациях, например, в 2021 году на эту же премию номинировался Resident Evil Village.

В последние годы многие разработчики пришли к выводу, что выпуск ремейков - это то, что может принести быструю прибыль, поскольку они заставляют людей испытывать ностальгию, вместо того чтобы концентрироваться на исправлении недостатков или на дополнении отброшенных элементов, как это было в случае с ремейком первой игры серии, и если Resident Evil 4 победит, эта практика может стать еще более распространенной, что приведет к сокращению числа продолжений или даже новых игр.

Resident Evil 4 (2023) доступна для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и Series S, MacOS, iOS, Microsoft Windows, iPadOS, Mac OS