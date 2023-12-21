Сравнение ремейка Resident Evil 4 на PS5 и iPhone 15 Pro

Популярный ютубер Cycu1 сравнил ремейк Resident Evil 4 на PS5 и iPhone 15 Pro. Блогер показал первые 14 минут игры на обеих платформах.

По качеству графики и разрешению версия на iPhone значительно уступает версии для консоли Sony. Но многие комментаторы сходятся во мнении, что сама возможность поиграть в современную AAA-игру на смартфоне уже достойна восхищения.

Ремейк Resident Evil 4 вышел в 2023 году на ПК и современных консолях. Благодаря новым технологиям игра запускается на новейших устройствах Apple. Среди них iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также iPad и Mac с процессорами не ниже M1. Экшен продается за $30 — или 2150 рублей, в том числе — в российском App Store.

Это не первый порт консольной игры на устройства Apple. Осенью там уже вышла Resident Evil Village — последняя на сегодня часть основной серии. А в 2024 выпустят Death Stranding.