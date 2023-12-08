Стала доступна VR-версия ремейка Resident Evil 4

Resident Evil 4 Remake — одна из лучших игр 2023 года, и Capcom решила использовать новейшие технологии Sony, чтобы предложить игрокам множество развлечений. В игру добавлен VR-режим, и владельцы PS VR2 могут загрузить бесплатное обновление.

Capcom в очередной раз позволяет пройти всю игру с очками VR на голове, причем во время игры мы должны использовать все преимущества контроллеров PlayStation VR2 Sense — игроки должны вытаскивать оружие из-за пояса, а во время игры необходимо правильно его зарядить.

Resident Evil 4 Remake VR, по первым отзывам, предлагает худшее погружение, чем Resident Evil Village VR — на этот раз создатели не подготовили множество интерактивных элементов и, например, мы не можем подобрать ни одного предмета со стола. Авторы не упомянули о дополнительных достопримечательностях, которые в случае с VR оказывают положительное влияние на впечатления.