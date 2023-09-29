В DLC для Resident Evil 4 есть секретный короткий путь к спасению от монстра ©

Расширение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 принесло вместе с Адой и новый сюжетный контент. В одной из сцен, где Аде приходится убегать от опасного монстра, в декорациях можно найти секретный и более безопасный путь отступления, о котором, возможно, мало кто догадывается.

Геймер под ником BladerKoyotte поделился этим открытием на Reddit. В видеоролике он показал, что треснувшая стена может упростить путь в безопасную зону во время одной из погонь в игре, позволяя избежать труб, по которым монстр следует за персонажем в течение короткого времени.

Бросив в это место гранату, он обнаружил интересный секретный проход для тех, кто хочет совершать скоростные забеги или получать S+ в миссиях.

Расширение можно приобрести за $ 9.99 в Steam, и оно рассказывает следующую историю:

Separate Ways — недостающее звено основного сюжета - это леденящее душу приключение в жанре survival-horror с участием Ады Вонг. Взгляните на события с другой стороны: ее миссия - и судьба - во второй раз переплетается с судьбой Леона Кеннеди.