В DLC для Resident Evil 4 есть секретный короткий путь к спасению от монстра

Расширение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 принесло вместе с Адой и новый сюжетный контент. В одной из сцен, где Аде приходится убегать от опасного монстра, в декорациях можно найти секретный и более безопасный путь отступления, о котором, возможно, мало кто догадывается.
Геймер под ником BladerKoyotte поделился этим открытием на Reddit. В видеоролике он показал, что треснувшая стена может упростить путь в безопасную зону во время одной из погонь в игре, позволяя избежать труб, по которым монстр следует за персонажем в течение короткого времени.
Бросив в это место гранату, он обнаружил интересный секретный проход для тех, кто хочет совершать скоростные забеги или получать S+ в миссиях.
Расширение можно приобрести за $ 9.99 в Steam, и оно рассказывает следующую историю:
Separate Ways — недостающее звено основного сюжета - это леденящее душу приключение в жанре survival-horror с участием Ады Вонг. Взгляните на события с другой стороны: ее миссия - и судьба - во второй раз переплетается с судьбой Леона Кеннеди.
Зачем это спойлерить?
потому что суть некоторых людей быть:
Если бы он написал что есть секретный путь, то ладно, но тут конкретно написано где
Он и написал в заголовке что он есть. Ты прочёл заголовок. Зачем читаешь новость дальше, если боишься спойлеров?
Если боишься спойлером, зачем вообще читаешь игровые новости...
Я про заголовок и сказал, я не знаю что в посте