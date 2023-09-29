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Resident Evil 4 10.01.2005
9.2 8 521 оценка

В DLC для Resident Evil 4 есть секретный короткий путь к спасению от монстра

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Gruz_
Новости

Расширение Separate Ways для ремейка Resident Evil 4 принесло вместе с Адой и новый сюжетный контент. В одной из сцен, где Аде приходится убегать от опасного монстра, в декорациях можно найти секретный и более безопасный путь отступления, о котором, возможно, мало кто догадывается.

Геймер под ником BladerKoyotte поделился этим открытием на Reddit. В видеоролике он показал, что треснувшая стена может упростить путь в безопасную зону во время одной из погонь в игре, позволяя избежать труб, по которым монстр следует за персонажем в течение короткого времени.

Бросив в это место гранату, он обнаружил интересный секретный проход для тех, кто хочет совершать скоростные забеги или получать S+ в миссиях.

Расширение можно приобрести за $ 9.99 в Steam, и оно рассказывает следующую историю:

Separate Ways — недостающее звено основного сюжета - это леденящее душу приключение в жанре survival-horror с участием Ады Вонг. Взгляните на события с другой стороны: ее миссия - и судьба - во второй раз переплетается с судьбой Леона Кеннеди.
-5
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
МАХАН МАХАНОВИЧ

Зачем это спойлерить?

3
Богдан Мастдаев

потому что суть некоторых людей быть:

2
МАХАН МАХАНОВИЧ Богдан Мастдаев

Если бы он написал что есть секретный путь, то ладно, но тут конкретно написано где

-1
Walеn МАХАН МАХАНОВИЧ

Он и написал в заголовке что он есть. Ты прочёл заголовок. Зачем читаешь новость дальше, если боишься спойлеров?

0
barabear

Если боишься спойлером, зачем вообще читаешь игровые новости...

0
МАХАН МАХАНОВИЧ Walеn

Я про заголовок и сказал, я не знаю что в посте

0