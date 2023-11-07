Версия ремейка Resident Evil 4 для iPhone, iPad и Mac выйдет 20 декабря

Вскоре после выхода Resident Evil Village на совместимых платформах компания Capcom официально объявила о том, что 20 декабря на совместимых iPhone, iPad и Mac выйдет получившая широкое признание игра Resident Evil 4. Как и предыдущая игра, ремейк ужастика 2005 года с видом от третьего лица будет поддерживать технологию повышения производительности MetalFX от Apple, которая работает аналогично DLSS от NVIDIA и FSR от AMD.

Сегодня компания Capcom объявила о том, что получившая широкое признание игра Resident Evil™ 4 появится на новейших устройствах Apple 20 декабря 2023 года. Приготовьтесь испытать страх от этой ультрасовременной игры в жанре ужасов на выживание прямо у себя на ладони с iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Знаменитое переосмысление классической игры 2005 года также будет доступно на iPad и Mac с чипом M1 или более поздней версии. Дополнение Separate Ways выйдет одновременно с основной игрой, насыщенной событиями. Это сюжетное DLC, в котором Ада Вонг отправляется на секретное задание, расширяет рамки приключений и предлагает новые захватывающие игровые механики".

Как и в случае с Resident Evil Village, на Resident Evil 4 в течение ограниченного времени может быть предоставлена скидка, что даст возможность ранним покупателям погрузиться в те же впечатления и атмосферу, но на меньшем дисплее. Как уже упоминалось в пресс-релизе, запустить игру можно будет только на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, оснащенных процессором Apple A17 Pro. Что касается совместимых iPad, то игру можно будет запустить на любой модели, оснащенной процессорами M1 и M2.

Если вас беспокоит производительность Resident Evil 4 на iPhone, iPad и Mac, то уже были сообщения, что Resident Evil Village отлично работает на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, предлагая при этом те же настройки графики, что и на ПК. Еще лучше то, что игра работает с частотой 60 кадров в секунду в разрешении Full HD+, но при этом нельзя выкрутить все визуальные опции на максимум и ожидать плавного геймплея. Однако на M2 iPad Pro игра работала исключительно в разрешении 2732 x 2048, при этом все графические настройки были установлены на максимально допустимое значение.