Известный инсайдер посоветовал не ждать ремейка Resident Evil 5

Если вы надеялись, что в скором времени появятся ремейки Resident Evil 5, то напрасно. И хотя Capcom успешно переиздала первые главы хоррор-саги о выживании в виде хорошо принятых ремейков, пятую главу, похоже, ждать пока не стоит.

Как утверждает известный инсайдер Dusk Golem, сейчас разработка ремейка Resident Evil 5 не ведется, но никто не исключает, что в будущем он может появиться. По всей видимости, сейчас Capcom делает ставку на ремейк Resident Evil Code Veronica - игры, которую многие фанаты считают настоящим недостающим звеном в саге, а также ремейк Resident Evil Zero.

На фоне растущего ожидания Resident Evil 9 и других проектов, которые уже находятся в работе (в том числе новых фильмов), ремейк RE5 может появиться на консолях следующего поколения, таких как PlayStation 6 и преемник серии Xbox X.

В том, что ремейк Resident Evil 5 не планируется, нет ничего удивительного. Capcom знает, что это совсем другая игра: в ней больше экшена, меньше ужасов и, прежде всего, есть кооператив, поэтому для ее создания нужно гораздо больше работы и риска, чем для предыдущих ремейков.

Возможно, Capcom ждет, пока рынок станет более зрелым, чтобы создать отшлифованный кооперативный хоррор. И, возможно, однажды нам посчастливится сразиться с Маджини вместе с товарищем в онлайне.