Известный инсайдер посоветовал не ждать ремейка Resident Evil 5

Если вы надеялись, что в скором времени появятся ремейки Resident Evil 5, то напрасно. И хотя Capcom успешно переиздала первые главы хоррор-саги о выживании в виде хорошо принятых ремейков, пятую главу, похоже, ждать пока не стоит.
Как утверждает известный инсайдер Dusk Golem, сейчас разработка ремейка Resident Evil 5 не ведется, но никто не исключает, что в будущем он может появиться. По всей видимости, сейчас Capcom делает ставку на ремейк Resident Evil Code Veronica - игры, которую многие фанаты считают настоящим недостающим звеном в саге, а также ремейк Resident Evil Zero.
На фоне растущего ожидания Resident Evil 9 и других проектов, которые уже находятся в работе (в том числе новых фильмов), ремейк RE5 может появиться на консолях следующего поколения, таких как PlayStation 6 и преемник серии Xbox X.
В том, что ремейк Resident Evil 5 не планируется, нет ничего удивительного. Capcom знает, что это совсем другая игра: в ней больше экшена, меньше ужасов и, прежде всего, есть кооператив, поэтому для ее создания нужно гораздо больше работы и риска, чем для предыдущих ремейков.
Возможно, Capcom ждет, пока рынок станет более зрелым, чтобы создать отшлифованный кооперативный хоррор. И, возможно, однажды нам посчастливится сразиться с Маджини вместе с товарищем в онлайне.
Мне одному пох?
да
Смысла нет в ремейке пятой части и того, что было после нее. Пятая часть не имеет культового статуса.
Но вообще-то она самая популярная из всей серии, хотя я этого тоже не понимаю, наверно был хайп по самой главной причине
"Шкафом придавило".
В 5ой части просто удачно развили механики из 4ой и по факту уже экшен получился,более скоростной чем в 4.
Плюс вернули несколько старых персонажей и слили Вескера )
А еще вроде 5ка была первой в серии,которую сразу на плойку и хбох выпустили. С прошлыми же частями были релизы на дримкасте и геймкубах всяких...И на компе она норм игралась,в отличии от той же 4...
я познакомился с серией с третьей части на пс1
Самое главное там очень много зомби-негров, которых надо мочить, потому сегодня ремейк не делают в том числе :)
Хватит этого Golem'а пиарить.
Он не инсайдер, а просто фрик.
Еще со времен разработки RE8 он лапшу вешал, да и сейчас ничего не меняется.
А кто его ждёт то?Как по мне большая часть ждёт Veroniku code.А пятой, ремейк лет только через пять нужен будет.
Новость можно скипать, опять го*новброс.
Когда ему уже Capcom пинков надаёт. Надоел чушь нести.
Пусть новую часть делают лучше!!! Пятерку и так до дыр затерли все уже и притом игра и сейчас нормально играется!!!
Жду ремейков Вероники, нулевой и первой части.
это все и за негров?
ну тут без вариантов 2 белых 1 мускулистый 2 лесопильный устраивают геноцид бедным нивчом не повинным аборигенам
ну тут без вариантов 2 белых 1 мускулистый 2 сексапильный устраивают геноцид бедным нивчом не повинным аборигенам