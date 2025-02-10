Пользователи заметили, что Resident Evil 5 получила возрастной рейтинг ESRB для Xbox Series, что может указывать на возможное переиздание. Пока что информации немного: Capcom не делала официальных заявлений, а среди платформ значится только Xbox Series.
Игре присвоен рейтинг 17+ за сцены насилия, кровь и ненормативную лексику. В комментариях пользователи предположили, что переиздание может включать поддержку 4K-разрешения и повышенный FPS. Некоторые считают, что игра также выйдет на Nintendo Switch 2.
Стоит отметить, что ранее Resident Evil 6 также получила возрастной рейтинг для Xbox Series, что может намекать на обновленные версии обеих игр. Возможно, анонс состоится в ближайшее время.
вот бы ремейк
соевый
Так он будет.
Вот бы ремейки Код Вероника и полноценно переделать еще некоторые части которые в оригинале вообще рельсовые шутеры к примеру. И полноценный ремейк 1й части, а не ремастер. Вот это заявочка :) А ремейк 5 части может даже и в 2026-2027 выйти :)
Через 10 лет
Ремейк 2002 года для тебя неполноценный? Или ты хочешь ремейк ремейка?
Эммм... Где ты там ремейк нашел просвяти ка будь любезен? :)
ре5 ок, это шикарный боевик, и одна из лучших кооп игр в принципе, но вот ре6 могли бы и не перевыпускать, это главный позор франшизы, который даже хуже операции город енот и откровения 2, который хочется забыть как страшный сон, такое упоротое аниме, такой трэшак, в худшем смысле этого слова, даже куплинов дропнул этот шлак и не стал допроходить его. ре6 для копрофилов. // Victor Upgrade
Когда-нибудь Code: Veronica, когда-нибудь но не сегодня.
Как раз только вчера опять начал проходить, сколько играешь и всё равно каждый раз приятно удивляешься насколько же Capcom делают интересные механики и поведение врагов в этой серии, чего стоят только уклонения врагов от выстрелов или разные добивания в зависимости от того в какую часть тела ты попал.
Эта помойка должна умереть в муках а не ремейкаться и переиздаваться