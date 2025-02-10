Пользователи заметили, что Resident Evil 5 получила возрастной рейтинг ESRB для Xbox Series, что может указывать на возможное переиздание. Пока что информации немного: Capcom не делала официальных заявлений, а среди платформ значится только Xbox Series.

Игре присвоен рейтинг 17+ за сцены насилия, кровь и ненормативную лексику. В комментариях пользователи предположили, что переиздание может включать поддержку 4K-разрешения и повышенный FPS. Некоторые считают, что игра также выйдет на Nintendo Switch 2.

Стоит отметить, что ранее Resident Evil 6 также получила возрастной рейтинг для Xbox Series, что может намекать на обновленные версии обеих игр. Возможно, анонс состоится в ближайшее время.