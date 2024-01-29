Шеву в ремейке Resident Evil 5 может сыграть известная певица

Официально студия Capcom еще не подтверждала планы по выпуску обновленной версии Resident Evil 5. Судя по давно курсирующим слухам и графику релизов компании, это рано или поздно точно случится. И хотя нам по-прежнему ничего неизвестно о ремейке игры, сегодня в сеть могли просочиться его первые интригующие детали. Согласно последней утечке, разработчики игры могли пригласить на одну из ведущих ролей известную поп-исполнительницу.

Источником нового слуха послужил официальный японский аккаунт Resident Evil в социальных сетях, на страницах которого игроки обнаружили несколько намеков на ремейк Resident Evil 5. Если верить этой утечке, известная во всем мире певица Рианна подарит свою внешность героине Шевы Аломар.

Поверить в участие звезды такого масштаба в проекте от студии Capcom очень сложно. Некоторые игроки уже успели опровергнуть данную утечку, отметив неправильный перевод оригинальной публикации, которая уже была удалена с социальных сетей. Тем не менее, игроки не исключают того, что разработчики могут пригласить на роль Шевы действительно кого-то известного, но вряд ли это будет уровень Рианны. Наиболее вероятным кажется участие популярной модели схожей внешности, как было в прошлых ремейках студии.