Resident Evil 7 24.01.2017
8.2 2 456 оценок

Resident Evil 7 получила новое обновление

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Gruz_
Новости

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для Resident Evil 7 под номером 1.11 на все платформы. Обновление не содержит каких-либо новых нововведений, кроме дополнительной языковой поддержки и исправлений геймплея. На PC размер благоволения составляет 919MB

На данный момент Capcom не выпустила официальных патч-нот, но ниже перечислено, что нового появилось в истории обновлений игры на PS4:

  • Добавлен латиноамериканский испанский язык в опции выбора языков интерфейса.
  • Исправлены ряд ошибок и проблем.

На сабреддите Resident Evil пользователь pO_0q опубликовал содержание патча из steam-версии. Там много разной информации, но есть упоминание о DLC. Вполне возможно, что речь идет о каком-то новом дополнении или исправлении для DLC Banned Footage.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Jarvis666

Сидят такие разрабы, гоняют лысого и вдруг одному из них приходит идея: Бл*, надо перевести игру на латиноамериканский испанский язык.

2
EllieWilliams

испанский стыд)

1
JEKABRAZZ
На сабреддите Resident Evil пользователь pO_0q

Опять Reddit. Мож нахер этот PG? На Reddit перейдем. Есть еще ZOG или Stopgame, но они почему-то здесь не так рекламируются.

1
spaMER_ID

Там просто сайты настоящие, со своим контентом.

1
DeadRemix

Автор про это «содержание и длс» со стимдб?)Ну да, упоминание нового длс, ага…много информации , которая ничего не дает?Боже, откуда берутся эти недопостеры?

1