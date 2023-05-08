Resident Evil 7 получила новое обновление

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для Resident Evil 7 под номером 1.11 на все платформы. Обновление не содержит каких-либо новых нововведений, кроме дополнительной языковой поддержки и исправлений геймплея. На PC размер благоволения составляет 919MB
На данный момент Capcom не выпустила официальных патч-нот, но ниже перечислено, что нового появилось в истории обновлений игры на PS4:
- Добавлен латиноамериканский испанский язык в опции выбора языков интерфейса.
- Исправлены ряд ошибок и проблем.
На сабреддите Resident Evil пользователь pO_0q опубликовал содержание патча из steam-версии. Там много разной информации, но есть упоминание о DLC. Вполне возможно, что речь идет о каком-то новом дополнении или исправлении для DLC Banned Footage.
Сидят такие разрабы, гоняют лысого и вдруг одному из них приходит идея: Бл*, надо перевести игру на латиноамериканский испанский язык.
испанский стыд)
Опять Reddit. Мож нахер этот PG? На Reddit перейдем. Есть еще ZOG или Stopgame, но они почему-то здесь не так рекламируются.
Там просто сайты настоящие, со своим контентом.
Автор про это «содержание и длс» со стимдб?)Ну да, упоминание нового длс, ага…много информации , которая ничего не дает?Боже, откуда берутся эти недопостеры?