Resident Evil 7 получила новое обновление ©

Компания Capcom выпустила небольшое обновление для Resident Evil 7 под номером 1.11 на все платформы. Обновление не содержит каких-либо новых нововведений, кроме дополнительной языковой поддержки и исправлений геймплея. На PC размер благоволения составляет 919MB

На данный момент Capcom не выпустила официальных патч-нот, но ниже перечислено, что нового появилось в истории обновлений игры на PS4:

Добавлен латиноамериканский испанский язык в опции выбора языков интерфейса.

Исправлены ряд ошибок и проблем.

На сабреддите Resident Evil пользователь pO_0q опубликовал содержание патча из steam-версии. Там много разной информации, но есть упоминание о DLC. Вполне возможно, что речь идет о каком-то новом дополнении или исправлении для DLC Banned Footage.