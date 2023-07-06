Компания Capcom не исключает возможности создания ремейка Code Veronica ©

Компания Capcom не исключает возможности создания ремейков спин-оффов Resident Evil, выходящих за рамки основной части.

Ранее сегодня, 6 июля, Capcom опубликовала вопросы и ответы на общем собрании акционеров, где компания ответила на всевозможные вопросы инвесторов. Один из акционеров спросил, будет ли Capcom "выпускать высококлассные визуальные ремейки только основных игр серии Resident Evil".

На это Capcom ответила, что она "ведет дискуссии о будущем расширении этой серии, чтобы ею можно было наслаждаться". Конечно, это типичный корпоративная речь Capcom, которая не дает прямой ответ, но это утверждение не исключает возможность создания ремейков для спин-оффов Resident Evil.

Если вы когда-либо хотели ремейк таких игр, как Resident Evil: Code Veronica или Resident Evil Revelations, это хорошая новость. Существует довольно много спин-оффов Resident Evil, с которыми фанаты основной серии могли и не познакомиться, учитывая, что все они на данный момент являются старыми играми.

До сих пор, по крайней мере, Capcom в своих попытках создания ремейков ориентировалась только на основные игры серии Resident Evil. За последние четыре года были выпущены ремейки Resident Evil 2, 3 и 4, и можно утверждать, что Capcom в своих ремейках строго придерживается более известных игр серии Resident Evil.

Продолжит ли Capcom двигаться по нынешней траектории и сделает ремейк злосчастной Resident Evil 5, или же они обратятся к новым направлениям и сделают ремейк Resident Evil: Code Veronica, нам придется подождать и посмотреть.