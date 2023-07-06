Компания Capcom не исключает возможности создания ремейка Code Veronica

Компания Capcom не исключает возможности создания ремейков спин-оффов Resident Evil, выходящих за рамки основной части.
Ранее сегодня, 6 июля, Capcom опубликовала вопросы и ответы на общем собрании акционеров, где компания ответила на всевозможные вопросы инвесторов. Один из акционеров спросил, будет ли Capcom "выпускать высококлассные визуальные ремейки только основных игр серии Resident Evil".
На это Capcom ответила, что она "ведет дискуссии о будущем расширении этой серии, чтобы ею можно было наслаждаться". Конечно, это типичный корпоративная речь Capcom, которая не дает прямой ответ, но это утверждение не исключает возможность создания ремейков для спин-оффов Resident Evil.
Если вы когда-либо хотели ремейк таких игр, как Resident Evil: Code Veronica или Resident Evil Revelations, это хорошая новость. Существует довольно много спин-оффов Resident Evil, с которыми фанаты основной серии могли и не познакомиться, учитывая, что все они на данный момент являются старыми играми.
До сих пор, по крайней мере, Capcom в своих попытках создания ремейков ориентировалась только на основные игры серии Resident Evil. За последние четыре года были выпущены ремейки Resident Evil 2, 3 и 4, и можно утверждать, что Capcom в своих ремейках строго придерживается более известных игр серии Resident Evil.
Продолжит ли Capcom двигаться по нынешней траектории и сделает ремейк злосчастной Resident Evil 5, или же они обратятся к новым направлениям и сделают ремейк Resident Evil: Code Veronica, нам придется подождать и посмотреть.
Из них всех внимания заслуживают только Code: Veronica и Revelations 1,2(если Zero за номерную брать). Ну и у Outbreak свои фанаты есть. Остальное думаю лучше не трогать.
Вот бы за Dino Crisis 1-2 взялись, а потом нормальную 3 часть, забыв про тот ужас, который вышел на Xbox Original. А ещё бы ремейки DMC 1-3
Одни ремейки. Двигать серию вперед они уже походу вообще не планируют.
А вы действительно думаете, что капком не будет делать новые части? Тем более ремейкать что-то с каждым выпущенным ремейком все меньше остаётся.
лучше пусть клепают недоремейки чем чтото на уровне re8 hah
Пока одна команда делает ремейк другая делает например ту же 9ю часть а делать ее не один год там написания сценария прописание персонажей это лет 5-6 а у ремейка уже все готово сценарий есть и персонажи прописаны
Опыт показывает, что разделение одной команды на 2 части идея крайне хреновая. В итоге вместо одной нормальной игры мы получаем два огрызка. Примеров куча.
Зачем делать новые части, если фоннаты охотно хавают ремейки?