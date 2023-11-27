Японский тестировщик обнародовал первые детали ремейка Resident Evil CODE: Veronica

Практически нет никаких сомнений в том, что следующее обновленное издание получит культовый хоррор Resident Evil CODE: Veronica. Не так давно на ремейк этой части намекал сам продюсер серии Масачика Кавата, а сегодня появилась более конкретная информация о готовящейся игре. Японский тестировщик из Capcom раскрыл некоторые детали ремейка Resident Evil CODE: Veronica, подтвердив ранее появившиеся слухи.

Автор утечки отметил, что в данный момент работает в подразделении отладки и проверки всех разрабатываемых игр Capcom. Недавно в его команду попала ранняя сборка обновленной версии Resident Evil CODE: Veronica. Проект в общих чертах напоминает предыдущие ремейки серии. Ему удалось опробовать небольшую демоверсию игры, где были представлены новые механики и возможности для прохождения.

По словам тестировщика, ремейк Resident Evil CODE: Veronica — это история о Клэр Редфилд на острове Рокфорт, которая разворачивается с видом от третьего лица и очень насыщена экшен-сценами. В своем сообщении он предоставил следующие сюжетные и геймплейные подробности игры:

Игра начинается с пролога, в котором Клэр вспоминает Раккун-Сити, мы видим взрыв. Клэр ищет своего брата, и мы начинаем с неторопливой обучающей части в здании корпорации "Umbrella". Игрок управляет Клэр, пока она ходит по офисам, а когда убегает от охранников, ее хватают и отправляют в тюрьму Рокфорт.

Тюрьма огромна, в ней много камер и комнат охраны. Когда новый персонаж, Рикардо, освобождает ее, она сталкивается с каким-то военным в черном костюме, но его убивают обломками от взрыва. На остров нападают, и главной героине удается бежать, но в самом конце тюремной части она встречает в камере Стива, который просит ее выпустить его. Клэр колеблется, но решает, что если он против корпорации, то он не враг.

Они вместе убегают и попадают в некое подобие безопасной комнаты. Здесь игрок может свободно переключаться между Клэр и Стивом. Следующие локации игрок может исследовать от лица любого из персонажей. Каждый обладает своим набором навыков.

Клэр лучше владеет ножами, ее прицел стал точнее и быстрее.

Стив может стрелять из двух пистолетов одновременно и быстрее бегает, но не может смешивать травы и может метать ножи во врагов с расстояния.

Клэр лучше справляется с головоломками, может подсказать игроку, как их решить, и иногда видит скрытые предметы.

Стив умеет пользоваться скрытностью и знает некоторые сложные пароли.

Выход ремейка Resident Evil CODE: Veronica запланирован точно не раньше 2025 года.