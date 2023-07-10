Продюсер серии Resident Evil намекнул на следующий ремейк

В сети уже долгое время активно обсуждается вероятность выхода обновленной версии Resident Evil Code: Veronica, которая не является основной частью серии, но горячо любима поклонниками франшизы. Продюсер серии Resident Evil Масачика Кавата в недавнем интервью сделал несколько очень громких заявлений, частично подтвердив циркулирующие слухи. Похоже, следующий ремейк от Capcom все таки получит Code Veronica, однако его придется подождать.
Масачика Кавата поделился новой информацию о будущих играх серии в рамках пресс-тура анимационного фильма Resident Evil: Death Island. Разработчика напрямую спросили о существовании планов на ремейк Code Veronica. В отличие от всех прошлых комментариев Кавата не стал ничего категорично отрицать и опровергать слухи. Вместо этого он отметил весомый вклад этой части в общую франшизу. Также он добавил, что фильм покажет фанатам возвращение всех Редфилдов, которое может также состоятся в игровом поле.
Слова продюсера Resident Evil можно трактовать по-разному, но как бы то ни было, следующий ремейк в любом случае придется подождать. Следующей игрой Capcom собирается выпустить прямое продолжение основной линейки франшизы, а потенциальный ремейк выйдет только после условной Resident Evil 9.
То, что все так долго ждали. Как то не сомневался что эта часть получит свой кусок пирога! Думаю упор будет сделан на хоррор составляющую.
А первую часть? Есть только ремастер
Есть ремейк вышедший 20 лет назад. Рано или поздно и его переделают.
Это и был ремастер ремейка, но подождем и они сделают ремейк ремастера ремейка!