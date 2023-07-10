Resident Evil Code: Veronica X 21.08.2001
8.8 281 оценка

Продюсер серии Resident Evil намекнул на следующий ремейк

©
Gutsz
Новости

В сети уже долгое время активно обсуждается вероятность выхода обновленной версии Resident Evil Code: Veronica, которая не является основной частью серии, но горячо любима поклонниками франшизы. Продюсер серии Resident Evil Масачика Кавата в недавнем интервью сделал несколько очень громких заявлений, частично подтвердив циркулирующие слухи. Похоже, следующий ремейк от Capcom все таки получит Code Veronica, однако его придется подождать.

Масачика Кавата поделился новой информацию о будущих играх серии в рамках пресс-тура анимационного фильма Resident Evil: Death Island. Разработчика напрямую спросили о существовании планов на ремейк Code Veronica. В отличие от всех прошлых комментариев Кавата не стал ничего категорично отрицать и опровергать слухи. Вместо этого он отметил весомый вклад этой части в общую франшизу. Также он добавил, что фильм покажет фанатам возвращение всех Редфилдов, которое может также состоятся в игровом поле.

Слова продюсера Resident Evil можно трактовать по-разному, но как бы то ни было, следующий ремейк в любом случае придется подождать. Следующей игрой Capcom собирается выпустить прямое продолжение основной линейки франшизы, а потенциальный ремейк выйдет только после условной Resident Evil 9.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
CrispSundew

То, что все так долго ждали. Как то не сомневался что эта часть получит свой кусок пирога! Думаю упор будет сделан на хоррор составляющую.

0
666ANUBIS666

А первую часть? Есть только ремастер

0
CrispSundew

Есть ремейк вышедший 20 лет назад. Рано или поздно и его переделают.

1
Cmok

Это и был ремастер ремейка, но подождем и они сделают ремейк ремастера ремейка!

0