Энтузиаст занимается реверс-инжинирингом Resident Evil Outbreak: File #2 на ПК

Resident Evil Outbreak: File #2 — это игра в жанре Survival Horror, вышедшая исключительно на PlayStation 2 в 2004 году. Игра была заблокирована на скорости 30 кадров в секунду и так и не появилась на других платформах. После выпуска её раскритиковали за возрождающихся врагов и посредственный ИИ ваших партнеров. И теперь, почти два десятилетия спустя, мы можем взглянуть на то, как могла бы выглядеть версия для ПК.
Энтузиаст Fothsid работает над версией игры для ПК, проводя ее реверс-инжиниринг. Недавно он поделился геймплейным видео, показывающим, как игра может работать со скоростью 60 кадров в секунду. Как уже отмечалось, это не эмулированная версия Resident Evil Outbreak: File #2. Это версия, которую Fothsid перепроектировал для запуска на ПК. Насколько известно, он не планирует публиковать этот проект.
Молодец