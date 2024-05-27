Энтузиаст занимается реверс-инжинирингом Resident Evil Outbreak: File #2 на ПК

В Resident Evil: Outbreak вы играете за одного из восьми обычных жителей Раккун-Сити, которые пытаются выжить в катастрофе, вызванной Т-вирусом.

В игре есть пять различных сценариев. Изначально вам доступен только один, связанный со вспышкой эпидемии в городе, но после его завершения становятся доступны другие сценарии с различными сюжетами и локациями.

Геймплей похож на предыдущие игры серии Resident Evil. Он состоит в основном из исследования, решения головоломок, поиска предметов и, конечно же, выживания.