Capcom добавила в ПК-версию Resident Evil Revelations новую DRM-систему

В недавнем обновлении Resident Evil Revelations появилась не самая приятная новость: новая DRM, которая делает моды и другие посторонние программы, такие как Cheat Engine, непригодными для использования. Учитывая, что это игра более чем десятилетней давности, новость вызвала немалое удивление.
DRM, о котором идет речь, называется Enigma Protector и, согласно официальному сайту, "включает в себя широкий спектр уникальных функций, предназначенных для защиты исполняемых файлов от незаконного копирования, взлома, модификации и несанкционированного анализа". С помощью криптографических алгоритмов, различных методов обфускации, изменения и виртуализации кода.
Есть подозрение, что Capcom использует свои игры из каталога, чтобы проверить эффективность Enigma Protector, а затем применить его к более современным играм, после неприятных результатов с Denuvo. Еще одна циркулирующая гипотеза гласит, что Capcom выходит на тропу войны с модами, поскольку в недавнем прошлом компания заняла определенную позицию по этому вопросу.
В любом случае, недостатка в жалобах нет, как со стороны тех, кто говорит о падении частоты кадров на 10-15 %, так и со стороны тех, кто задается вопросом, какой смысл наказывать оставшихся фанатов игры, вышедшей в 2013 году. В настоящее время DRM используется в старых играх, но если Capcom начнет внедрять эту технологию и в новые игры, нас могут ожидать весьма неприятные последствия.
Напомним, что в 2024 году Capcom выпустит Dragon's Dogma 2, а Monster Hunter Wilds должна дебютировать в следующем году. Впрочем, можно не сомневаться, что компания готовит и другие игры, о которых пока ничего не известно.
Как же п***й. Во-первых, игра давно лежит на торрентах, во-вторых не самая лучшая часть, чисто посмотреть на жопу Джилл и удалить))
Так проблема тут как раз в том что это может быть лишь пробой пера. Если на ту игру и пофиг то эту фигню вполне могут накатить и на Dragon's Dogma 2, а вот тут уже проблемы. Особенно в этом моменте кто говорит о падении частоты кадров на 10-15 %
Капком, ты делаешь ошибку. Уже сделала.
Интересно, а на сайтах с бесплатным ознакомлением автоматом резики после обновления будут с этими "новшествами"? Наверное нет, там же взламывать придётся заново с новой DRM.
Уже прошёл несколько раз, + юзал чит энджин. Теперь пофек 🗿
С модами они и правда не прочь повоевать, учитывая популярность модов на модельки в резиках капком хотела бы их сама монетизировать и ведь получится если запретят
Тренируются, гады. Фигово.
Дурачки так и не смогли понять принципа популярности своих игр. Чинят то, что не сломано.
Ну штош, они не первые. Вроде не было еще такого, что бы от этого становилось лучше тем, кто это начал.
Я играю без читов и модов. Так что всеравно.
У Пека бояр новые проблемы)
Когда такое огромное кол-во игр, проблем будет немерено конечно. Зато пальцы и рожу не надо выпрямлять у хурурга после многолетнего стажа соснoльщикa)
Ахаха каку тебя горит) но дело в том что я мультиплатформер хоть больше и консольщик) у нас на консолях таких проблем нет. Скачал и играешь или вставил диск и играешь. Как тема про пк то одно нытьёкак их ущемляют, хотя в 99% виноваты пекабояре сами) а что кстати хирург выпрямляет? А то вдруг пригодится.