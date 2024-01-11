Capcom добавила в ПК-версию Resident Evil Revelations новую DRM-систему

В недавнем обновлении Resident Evil Revelations появилась не самая приятная новость: новая DRM, которая делает моды и другие посторонние программы, такие как Cheat Engine, непригодными для использования. Учитывая, что это игра более чем десятилетней давности, новость вызвала немалое удивление.

DRM, о котором идет речь, называется Enigma Protector и, согласно официальному сайту, "включает в себя широкий спектр уникальных функций, предназначенных для защиты исполняемых файлов от незаконного копирования, взлома, модификации и несанкционированного анализа". С помощью криптографических алгоритмов, различных методов обфускации, изменения и виртуализации кода.

Есть подозрение, что Capcom использует свои игры из каталога, чтобы проверить эффективность Enigma Protector, а затем применить его к более современным играм, после неприятных результатов с Denuvo. Еще одна циркулирующая гипотеза гласит, что Capcom выходит на тропу войны с модами, поскольку в недавнем прошлом компания заняла определенную позицию по этому вопросу.

В любом случае, недостатка в жалобах нет, как со стороны тех, кто говорит о падении частоты кадров на 10-15 %, так и со стороны тех, кто задается вопросом, какой смысл наказывать оставшихся фанатов игры, вышедшей в 2013 году. В настоящее время DRM используется в старых играх, но если Capcom начнет внедрять эту технологию и в новые игры, нас могут ожидать весьма неприятные последствия.

Напомним, что в 2024 году Capcom выпустит Dragon's Dogma 2, а Monster Hunter Wilds должна дебютировать в следующем году. Впрочем, можно не сомневаться, что компания готовит и другие игры, о которых пока ничего не известно.