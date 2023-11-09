Digital Foundry протестировали Resident Evil Village на iPhone 15 Pro и iPad Pro M1

Digital Foundry опубликовали видеоролик, посвященный порту Resident Evil Village на iPhone. Их особенно зинтересвала MetalFX, технология масштабирования Apple, которая (наконец-то) появилась в iPhone.

Во-первых, они отмечают, что фактическое разрешение при использовании MetalFX немного ниже, чем при использовании Mac. Возьмем пример изображения размером 1920 x 1080: принцип MetalFX заключается в расчете меньшего изображения и его увеличении. На Mac они подсчитали, что изображение рассчитано с соотношением 0,5 по каждой оси, то есть изображение размером 960 x 540. На iPhone соотношение по их мнению 0,4 или 768 x 432. Учитывая высокое разрешение экранов iPhone, они указывают на то, что потеря качества невелика.

Второй интересный момент: они показывают, что прирост парадоксально ниже, чем на Mac (около 40% по сравнению с примерно 70% на Mac). Они не могут проверить, является ли узким местом графический процессор iPhone (эффективный с учетом энергетического бюджета, но слабый в абсолютном выражении) или NPU, который выполняет часть вычислений, связанных с расширением. Но они отмечают, что эта проблема уже наблюдалась на картах nVidia начального уровня с DLSS 2 (эквивалент MetalFX).

Однако для них лучшим выбором остается режим «Качество» MetalFX: остальные варианты приводят к чрезмерному ухудшению изображения или слишком слабому сглаживанию (т. е. появлению лесенок).

Что касается общей производительности, то журналисты Digital Foundry отмечают, что можно постоянно достигать скорости около 30 кадров в секунду, экспериментируя с опциями, но iPhone 15 Pro не хватает мощности, чтобы постоянно обеспечивать скорость 60 кадров в секунду, из-за процессора. Аналогично, здесь также наблюдаются некоторые замедления, связанные с процессором, вероятно, из-за небольшого количества ядер в A17 Pro. Наконец, им удалось протестировать игру на iPad Pro M1, который обеспечивает более высокую производительность, но не приближается к 60 кадрам в секунду.

Они предлагают настройки, которые можно применить для получения хорошей производительности в разрешении 900p с несколькими точными настройками.

Наконец, с более практической точки зрения они считают, что сенсорное управление недостаточно эффективно и что задержка контроллеров Bluetooth слишком высока, но игра по-прежнему является отличной технологической демонстрацией. И они надеются, что порт Resident Evil 4 внесет некоторые коррективы в настройки и производительность.