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Resident Evil: Village 07.05.2021
8.6 2 354 оценки

Resident Evil Village можно запустить и на более старых моделях iPhone, но с проблемами

Gruz_
Новости

На днях некоторые игроки сделали весьма интересное открытие: Resident Evil Village можно запускать не только на iPhone 15 Pro и Pro Max, но и на более ранних версиях смартфонов от Apple.

Те, кто тестировал игру на iPhone 13 Pro Max, отмечают, что она запускается без каких-либо проблем или подтормаживаний во время работы. При этом следует отметить, что на более ранних моделях iPhone эта игра вызывает значительный нагрев устройства и быстрый разряд батареи.

Для игры в Resident Evil Village требуется не менее 4 ГБ оперативной памяти. Однако некоторые пользователи нашли альтернативный способ запуска игры на таких устройствах, как iPhone XS и более мощных моделях.

Так, в ходе тестирования выяснилось, что попытка запустить Resident Evil Village на iPad 9-го поколения с оперативной памятью всего 3 Гбайт приводит к частым сбоям, что указывает на несоответствие технических характеристик устройства всем требованиям игры.

Напомним, что Resident Evil Village продается по цене 1140 рублей, при этом игроки могут играть в начальную часть игры бесплатно. В перспективе на iOS также будет портирован ремейк Resident Evil 4.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Protocol10

Resident Evil Village можно запустить и на более старых моделях ПК и без проблем.

6
nikolai999

Я вон на днях себе взял с рук Radeon HD 7970 карта 2011 года и она без проблем запускает Resident Evil Village в 1080p на низких настройках графики ибо всего 3ГБ видеопамяти.

0
Каприз888

Логичный вывод: нет айфона - нет проблемы.

4
MadDarkGuard

Это как же надо упороться, чтобы играть в такие игры на телефонах))

4
my93

что за " бесплатная начальная часть игры"?

0
KOCMOC42

Жду на андроид. Тогда и поиграю

-2
Vinni-Pukh

не жди, не будет

0
Executor666 Vinni-Pukh

Так же говорили сонибои о своих эксклюзивах

1
Vinni-Pukh Executor666

У Apple мощные процессоры

0