Resident Evil Village можно запустить и на более старых моделях iPhone, но с проблемами

На днях некоторые игроки сделали весьма интересное открытие: Resident Evil Village можно запускать не только на iPhone 15 Pro и Pro Max, но и на более ранних версиях смартфонов от Apple.

Те, кто тестировал игру на iPhone 13 Pro Max, отмечают, что она запускается без каких-либо проблем или подтормаживаний во время работы. При этом следует отметить, что на более ранних моделях iPhone эта игра вызывает значительный нагрев устройства и быстрый разряд батареи.

Для игры в Resident Evil Village требуется не менее 4 ГБ оперативной памяти. Однако некоторые пользователи нашли альтернативный способ запуска игры на таких устройствах, как iPhone XS и более мощных моделях.

Так, в ходе тестирования выяснилось, что попытка запустить Resident Evil Village на iPad 9-го поколения с оперативной памятью всего 3 Гбайт приводит к частым сбоям, что указывает на несоответствие технических характеристик устройства всем требованиям игры.

Напомним, что Resident Evil Village продается по цене 1140 рублей, при этом игроки могут играть в начальную часть игры бесплатно. В перспективе на iOS также будет портирован ремейк Resident Evil 4.