Resident Evil Village можно запустить и на более старых моделях iPhone, но с проблемами

На днях некоторые игроки сделали весьма интересное открытие: Resident Evil Village можно запускать не только на iPhone 15 Pro и Pro Max, но и на более ранних версиях смартфонов от Apple.
Те, кто тестировал игру на iPhone 13 Pro Max, отмечают, что она запускается без каких-либо проблем или подтормаживаний во время работы. При этом следует отметить, что на более ранних моделях iPhone эта игра вызывает значительный нагрев устройства и быстрый разряд батареи.
Для игры в Resident Evil Village требуется не менее 4 ГБ оперативной памяти. Однако некоторые пользователи нашли альтернативный способ запуска игры на таких устройствах, как iPhone XS и более мощных моделях.
Так, в ходе тестирования выяснилось, что попытка запустить Resident Evil Village на iPad 9-го поколения с оперативной памятью всего 3 Гбайт приводит к частым сбоям, что указывает на несоответствие технических характеристик устройства всем требованиям игры.
Напомним, что Resident Evil Village продается по цене 1140 рублей, при этом игроки могут играть в начальную часть игры бесплатно. В перспективе на iOS также будет портирован ремейк Resident Evil 4.
Resident Evil Village можно запустить и на более старых моделях ПК и без проблем.
Я вон на днях себе взял с рук Radeon HD 7970 карта 2011 года и она без проблем запускает Resident Evil Village в 1080p на низких настройках графики ибо всего 3ГБ видеопамяти.
Логичный вывод: нет айфона - нет проблемы.
Это как же надо упороться, чтобы играть в такие игры на телефонах))
что за " бесплатная начальная часть игры"?
Жду на андроид. Тогда и поиграю
не жди, не будет
Так же говорили сонибои о своих эксклюзивах
У Apple мощные процессоры