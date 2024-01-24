Resident Evil Village получила новое обновление, исправляющее недочеты в работе контроллеров

Компания Capcom выпустила очередное обновление для Resident Evil Village, ставшее доступным для загрузки на всех платформах. Донное обновление является неанонсированным, то есть в нем не будет никакого нового контента, за исключением различных исправлений.

В последнем обновлении Resident Evil Village команда разработчиков устранила критическую проблему, касающуюся использования контроллера в режиме удаленной игры. В прошлом игроки сталкивались с проблемой, когда некоторые команды контроллера не распознавались должным образом, что приводило к разочарованиям в игре. Теперь эта проблема успешно решена.

Вот и все. Больших дополнений или изменений в игре не ожидается, так как Capcom уже практически завершила работу над игрой после релиза обновления для PSVR2 и Resident Evil Village - Экспансия Уинтерсов.

Размер файла может варьироваться в зависимости от платформы, на которой вы играете. Так что если вы играете в Resident Evil Village, обязательно обновитесь до версии 1.205, чтобы оценить последние улучшения и исправления.