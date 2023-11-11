Смотрим первый геймплейный трейлер ролевой гоночной игры RESISTOR

В надежде вызвать еще больший интерес к грядущей гоночной ролевой игре RESISTOR, компании PQube и Long Way Home представили новый трейлер, в котором впервые демонстрируется игровой процесс.

Игра RESISTOR была впервые представлена в июне 2023 года и с тех пор покорила поклонников своим аркадным экшеном и яркими визуальными эффектами, напоминающими гоночные игры для PS2. PQube подробно рассказывает о геймплее RESISTOR, демонстрируя взрывные автомобильные бои и трюки.

RESISTOR погружает игроков в мир, где они будут участвовать в гонках под названием Dekker's Tournament. Игрокам предстоит взять на себя роль Астера, вундеркинда и единственного живого ребенка последнего великого гонщика. По мере того как Астер участвует в Турнире Деккера, постепенно раскрывается интригующее откровение, которое открывает правду о деспотичной мегакорпорации, проводящей турнир, и ее загадочном директоре.

Игрокам можно будет настраивать внешний вид Астера. Игроки смогут выбирать из широкого спектра форм тела, черт лица, причесок, оттенков кожи, аксессуаров и даже типов голоса, чтобы создать свою собственную интерпретацию Астера как персонажа.

Кроме того, можно будет настроить и легендарный красно-белый автомобиль Астера R180 первого поколения, доставшийся ему в наследство от отца, легендарного гонщика Юджина Астера. По мере продвижения в турнире Деккера игроки будут сталкиваться с задачами, требующими более специализированного оборудования. Так, игроки будут собирать новые кузовные наборы и детали двигателя, чтобы изменить внешний вид и управляемость своего автомобиля, а затем отправятся на трассу, чтобы одержать победу над соперниками в гонках RESISTOR.

Путешествие Астера начнется в Северных Пустошах - малонаселенной пустыне, где находится списанная нефтяная платформа. Первые задания игроки получат именно на платформе, что позволит им освоить основы каскадерских гонок и исследовать открытый мир. По мере того как Астер будет продвигаться по турниру Деккера, будут открываться новые области мира, в которых будут появляться все более сложные технические условия и трассы для покорения.

RESISTOR скоро появится в Steam, Epic Games, на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.