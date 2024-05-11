В ранний доступ Steam вышла ретро-гонка - Retrowave World

Неоновые огни, пальмы, synthwave, хромированные женщины-роботы, мчащиеся суперкары 80-х... Добро пожаловать в мир Retrowave! Вы едете на своем суперкаре, останавливаетесь на обочине, выходите из машины, остаетесь стоять, прислонившись локтем к дверце машины, ветерок дует вам в волосы, дым от вашей сигареты поднимается и рассеивается к небу, пока вы смотрите на этот закат, который кажется вам вечным... Это уникальный опыт ностальгии, который Retrowave World хочет подарить игроку. Забудьте о работе, забудьте о пробках, забудьте о проблемах... Представьте, что вы живете в этом мире, наполненном неоновыми огнями и ностальгией.
Управляйте своим автомобилем по разным мирам, останавливайтесь в магазине видеокассет, чтобы посмотреть последние релизы, съездите в зал игровых автоматов, чтобы попытаться побить рекорд в своей любимой игре, зайдите в магазин синтезаторов, чтобы купить кассету последней модной группы, сделайте доставку и заработайте деньги, бросьте вызов другим игрокам в еще более безумных гонках... Возможностей множество...
миленькая атмосфера. ретровейв мне нравится.
эх, вспомнил как хороши были первые нфски
NFS высокие ставки почему то по атмосфере гонки напомнила.
С такой то музыкой, ммм каеф!!!!!
Retrowave сейчас явно не актуальна.