Return to Monkey Island стала доступна для устройств iOS и Android ©

Devolver Digital и Terrible Toybox объявили, что их получившая признание критиков приключенческая игра Return to Monkey Island стала доступна для устройств iOS и Android в цифровых магазинах.

Return to Monkey Island — это неожиданное и захватывающее возвращение создателя сериала Рона Гилберта, продолжающее историю легендарных приключенческих игр The Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge, разработанных в сотрудничестве с Lucasfilm Games.

Прошло много лет с тех пор, как Гайбраш Трипвуд в последний раз вел битву умов со своим заклятым врагом, пиратом-зомби ЛеЧаком. Его настоящая любовь, Элейн Марли, отвлекла свое внимание от управления, а сам Гайбраш плывет по течению и нереализован, так и не найдя Тайну Острова Обезьян. Хип, молодые лидеры пиратов во главе с капитаном Мэдисоном отстранили от власти старую гвардию, на острове Мели стало еще хуже, а знаменитый бизнесмен Стэн был заключен в тюрьму за «преступления, связанные с маркетингом».

Подшучивайте над старыми друзьями и новыми лицами на знакомых островах под новым опасным руководством. Затем отправляйтесь в открытое море и исследуйте новое и неизведанное, выбираясь из трудных ситуаций. Хитроумные головоломки, причудливые ситуации и сокрушительные ответные действия — все, что стоит между Гайбрашем и славой.