Return to Monkey Island выходит на iOS и Android в конце июля ©

Компания Devolver Digital объявила о предстоящем появлении Return to Monkey Island на мобильных платформах iOS и Android с датой выпуска, назначенной на 27 июля 2023 года, и презентационным трейлером этой портативной версии.

Таким образом, долгожданное продолжение саги об острове обезьян, созданное главным автором серии Роном Гилбертом, также появится на мобильных платформах, предположительно с некоторой адаптацией с точки зрения разрешения и интерфейса для лучшей работы с сенсорными экранами устройств iOS и Android.

После десятилетий ожидания Return to Monkey Island представляет собой настоящее продолжение, которого все ждали после первых двух частей серии, хотя история также учитывает некоторые события, считающиеся «каноническими» последующих частей.