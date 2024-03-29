Слух: Returnal и Assassin Creed: Valhalla станут главными играми апрельского набора Humble Choice

Наступление нового месяца также означает появление нового набор Humble Choice. Апрельский список игр уже появился в сети, но еще не был официально подтвержден, поэтому его следует воспринимать с долей недоверия.

В этот раз этот набор обещает быть действительно большим, и многие пользователи даже решили, что это первоапрельская шутка. Однако известный инсайдер billbil-kun подтвердил подлинность списка, хотя также заявил, что одна из первых трех игр может быть изменена в последнюю минуту.

В состав апрельского Humble Chice 2024 года войдут следующие игры:

Assassin's Creed: Valhalla

Returnal

Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Champion of Gaia Edition

Noita

Fashion Police Squad

Blacktail

Paquerette Down the Bunburrows

Spirittea

Набор состоящий из вышеупомянутых игр, будет доступен с 2 апреля по 7 мая.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор.