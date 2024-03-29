Слух: Returnal и Assassin Creed: Valhalla станут главными играми апрельского набора Humble Choice

Наступление нового месяца также означает появление нового набор Humble Choice. Апрельский список игр уже появился в сети, но еще не был официально подтвержден, поэтому его следует воспринимать с долей недоверия.
В этот раз этот набор обещает быть действительно большим, и многие пользователи даже решили, что это первоапрельская шутка. Однако известный инсайдер billbil-kun подтвердил подлинность списка, хотя также заявил, что одна из первых трех игр может быть изменена в последнюю минуту.
В состав апрельского Humble Chice 2024 года войдут следующие игры:
- Assassin's Creed: Valhalla
- Returnal
- Werewolf: The Apocalypse – Earthblood Champion of Gaia Edition
- Noita
- Fashion Police Squad
- Blacktail
- Paquerette Down the Bunburrows
- Spirittea
Набор состоящий из вышеупомянутых игр, будет доступен с 2 апреля по 7 мая.
К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор.
Ретернал топ, скептически был настрое, но поиграл и прошел залпом, отличный рогалик с крутой музыкой и атмосферой.
Похож на Каллисто или Мёртвый космос? Или что из себя игра представляет? Тоже как-то пропустил её, думаю, может попробовать...
Абсолютно разные игры, кроме космо декораций их ничего не объединяет. Ретурнал шутер от третьего лица с рогаликовой системой и уклоном в сюжет.
А вот это годно, особенно если будет скидка на чойс под конец месяца.