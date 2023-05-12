Состоялся анонс симулятора бога Reus 2 ©

Abbey Games, команда, стоящая за получившим признание критиков расслабляющим симулятором бога Reus, в партнерстве с издателем Firesquid, только что объявила, что продолжение игры под названием Reus 2 официально находится в производстве.

После огромного успеха в 2013 году, когда было продано более миллиона единиц по всему миру, Abbey Games надеется, что Reus 2 вернет старых и новых игроков в эту уникальную вселенную, где игроки управляют колоссальными гигантами и формируют планеты, чтобы направить человечество к одной из многих судеб.

"Оригинальной игре Reus уже десять лет, и многое изменилось в игровом мире. Мы рады представить Reus 2 в новую эпоху и показать, что она может дать всем тем, кто хочет создать свой собственный идеальный мир!" - говорят Маартен Виденхоф, Мануэль Керссемакерс и Адриан Янсен, три основателя Abbey Games.

"Reus 2 сразу полюбилась нам в Firesquid", - говорит Андерс Ларссон, основатель и генеральный директор. "Эта расслабленная игра про бога, в которой вы можете просто запустить другое человечество, если оно плохо себя ведет, - отличная идея, а у Abbey Games есть опыт разработки отличных игр!".

В Reus 2 игроки могут ожидать, что их гиганты будут делать гораздо больше, чем просто ухаживать за планетами на благо человечества. Они также будут исследовать судьбу человечества в созданном ими космосе. С помощью экспериментов с цивилизацией в игре игроки смогут создать несколько планет и исследовать, как различные человеческие племена реагируют на мир, который был создан для них. Игроки также могут планировать и открывать стратегические синергии в экосистемах, биомах и между гигантами. Со временем игроки будут открывать все новые и новые способы привнести жизнь на свои планеты, используя бесконечные комбинации природы и различные составы гигантов.