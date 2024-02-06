Создатели психологического триллера REVEIL показали 20 минут игрового процесса

Разработчик Pixelsplit и издатель Daedalic Entertainment представили подробный обзор нового игрового процесса своего предстоящего психологического триллера REVEIL.

В ролике вы увидите начало REVEIL и, далее, короткий, но насыщенный фрагмент, действие которого происходит в более поздней части истории. Присоединяйтесь к главному герою Уолтеру Томпсону, когда он просыпается в своей спальне, и вскоре после этого понимает, что это не его дом, а место, где разные воспоминания о нем переплетаются друг с другом. Уолтер начинает поиски своей дочери Дори, сталкиваясь со сказочными сценами, которые, кажется, вращаются вокруг цирка братьев Нельсон, где он когда-то работал.

REVEIL выйдет 6 марта 2024 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а версия для PlayStation 4 появится позднее в этом году. Из-за ограниченности ресурсов небольшая инди-команда решила сосредоточиться на разработке этих ранее упомянутых платформ и подтверждает, что разработка версии REVEIL для Xbox One больше не планируется.