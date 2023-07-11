Твин-стик платформер Revita получит физическую версию для PS5, PS4 и Switch в четвертом квартале 2023 года ©

Red Art Games выпустит физическую версию платформера Revita с двумя джойстиками для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch в четвертом квартале 2023 года по цене 34,99 долларов США / 34,99 евро, объявил дистрибьютор. Предварительные заказы уже доступны в Video Games Plus в Северной Америке и Red Art Games в Европе.

В настоящее время Revita доступна в цифровом виде для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.

Обменивайте здоровье на силу в стремительном игровом процессе со стеклянной пушкой. Найдите правильный баланс атаки и защиты, пытаясь, умирая, повторяя и продвигаясь вверх по башне. Сражайтесь в бесконечном разнообразии боевых столкновений в процедурно сгенерированных комнатах. Стрельба двумя стиками, рывки и скольжение по стенам — это только начало. Находите бонусы и предметы в каждом забеге и улучшайте свой арсенал.

Обширный набор параметров позволяет настроить Revita под свой стиль игры — замедлить время, установить цвет контура для врагов, чтобы их было легче отслеживать, или выбрать уровень помощи при прицеливании, который вам подходит.

Исследуйте подземную линию метро, кишащую монстрами и наполненную колоритными персонажами, которые помогут вам в вашем путешествии. Путешествие от станции к станции, где лифты доставят вас к высотам постоянно меняющейся башни с часами.

Безымянный ребенок без воспоминаний просыпается в метро со смутным чувством цели и желанием добраться до далекой башни с часами, надеясь найти ответы наверху. По пути они откроют для себя меланхоличный мир, наполненный персонажами в масках, монстрами и, возможно, ответами, которые ищет ребенок.