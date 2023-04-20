Твин-стик платформер Revita вышел на PS5, Xbox Series, PS4 и Xbox One ©

Издатель Dear Villagers и разработчик BenStar поспешили напомнить всем забывчивым, что сегодня состоялся релиз твин-стик рогалика Revita на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One. Игра доступна в соответствующих цифровых сервисах по цене 16,99 долларов.

Компания Red Arts Games также пообещала выпустить физические издания для PlayStation 5 и Switch, но сроки их выхода не уточнила.

Revita была выпущена в Steam Early Access 3 марта 2021 года, а 21 апреля 2022-го состоялся полноценный релиз на Switch и PC.

В Revita игрокам предстоит взобраться на зловещую башню с часами и пройти через серию процедурно генерируемых испытаний и столкновений с врагами, чтобы вернуть утраченные воспоминания и узнать секреты меланхоличного мира.