Приключенческая игра на тему китайской мифологии The Rewinder вышла на Nintendo Switch ©

Сегодня Gamera Games сообщила, что The Rewinder, получившая признание критиков двухмерная приключенческая игра-головоломка, глубоко уходящая корнями в китайский фольклор, созданная Misty Mountain Studio, стала доступна на Nintendo Switch.

The Rewinder — это своеобразная приключенческая игра, в которой элементы традиционной китайской мифологии сочетаются с визуальным стилем, в котором пиксельная графика сочетается с эстетикой китайской живописи тушью. Игроки погрузятся в мир, изобилующий мифологическими персонажами и знаниями прямо со страниц китайского фольклора.

В захватывающем повествовании игры игроки воплотят Юна, «перемотчика», который обладает необычайной способностью проникать в воспоминания других, манипулируя прошлыми событиями. Юн под руководством Духовных Стражей прибывает в маленькую деревню, чтобы понять, почему дух не может достичь реинкарнации. Эта когда-то шумная деревня теперь заброшена, ее преследуют обиженные духи, а в чайхане сидит одинокая женщина. Кого она ждет? Что случилось с сельскими жителями? А что на самом деле произошло семь лет назад?

В этих областях памяти главный герой в духовной форме не может напрямую манипулировать объектами или людьми. Тем не менее, игроки могут получать «чувства» через различные раздражители, такие как запахи, температура, разговоры, заметки и т. д. Затем эти «чувства» могут быть вставлены в мысли NPC. Согласование правильного «чувства» с соответствующей мыслью может изменить силу соответствующего желания, тем самым влияя на поведение персонажа.