В игру rFactor 2 добавлен автомобиль Cupra Leon и раскраски машин BTCC 2023 ©

В течение прошлого года разработчики последовательно выпускали контент о Британском чемпионате по кузовным гонкам (BTCC) и теперь добавляют ещё одну новинку из этого чемпионата, автомобиль Cupra Leon, он может похвастаться двухлитровым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском мощностью более 350 л.с.

Наряду с добавлением автомобиля Cupra Leon разработчики также добавили в игру rFactor 2 все официальные раскраски машин British Touring Car Championship 2023 года, чтобы отразить текущий сезон и повысить уровень погружения в виртуальные гонки.