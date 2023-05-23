rFactor 2 16.12.2014
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В игру rFactor 2 добавлен автомобиль Cupra Leon и раскраски машин BTCC 2023

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Pavel Rally
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В течение прошлого года разработчики последовательно выпускали контент о Британском чемпионате по кузовным гонкам (BTCC) и теперь добавляют ещё одну новинку из этого чемпионата, автомобиль Cupra Leon, он может похвастаться двухлитровым двигателем с турбонаддувом и непосредственным впрыском мощностью более 350 л.с.

Наряду с добавлением автомобиля Cupra Leon разработчики также добавили в игру rFactor 2 все официальные раскраски машин British Touring Car Championship 2023 года, чтобы отразить текущий сезон и повысить уровень погружения в виртуальные гонки.

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