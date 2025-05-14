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Riders Republic 28.10.2021
Мультиплеер, Гонки, Спорт, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
6.1 69 оценок

Режиссеры "Плохих парней" снимут экранизацию Riders Republic от Ubisoft

Simple Jack Simple Jack

Ubisoft запустила производство фильма по спортивной игре Riders Republic. Разработкой занимаются Gaumont и Ubisoft Film & Television. Режиссерами выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда», «Плохие парни до конца»).

Авторы экранизации Rider Republic пообещали отобразить в фильме ключевые особенности оригинальной игры: юмор и зрелищные трюки. Кто выступит сценаристом, не уточняется.

Riders Republic — спортивная игра от Ubisoft, выпущенная в 2021 году. Она посвящена экстремальным видам спорта: горный велосипед, лыжи, сноуборд, вингсьют, BMX и другие.

В открытом мире, вдохновленном национальными парками США, игроки могут участвовать в гонках, выполнять трюки, соревноваться в сетевой игре или проходить карьерный режим.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
WerGC

главный вопрос зачем?

лучше division снимите ублюдки