Режиссеры "Плохих парней" снимут экранизацию Riders Republic от Ubisoft

Ubisoft запустила производство фильма по спортивной игре Riders Republic. Разработкой занимаются Gaumont и Ubisoft Film & Television. Режиссерами выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда», «Плохие парни до конца»).

Авторы экранизации Rider Republic пообещали отобразить в фильме ключевые особенности оригинальной игры: юмор и зрелищные трюки. Кто выступит сценаристом, не уточняется.

Riders Republic — спортивная игра от Ubisoft, выпущенная в 2021 году. Она посвящена экстремальным видам спорта: горный велосипед, лыжи, сноуборд, вингсьют, BMX и другие.

В открытом мире, вдохновленном национальными парками США, игроки могут участвовать в гонках, выполнять трюки, соревноваться в сетевой игре или проходить карьерный режим.