Масштабное обновление и дополнение Into the Dark к экшен-стратегии The Riftbreaker выйдет 29 мая ©

Компания EXOR Studios просит игроков приготовится к погружению в пещеру! Riftbreaker: Into the Dark DLC выйдет 29 мая 2023 года вместе со вторым бесплатным расширением World Expansion! Они наполнены потрясающими новыми возможностями и контентом для исследования.

Как обычно, это будет состоять из двух компонентов: огромного бесплатного обновления контента и сюжетного платного DLC - Into the Dark

Самым большим дополнением в этом обновлении является новый биом - Кристальные пещеры. Эшли и мистер Риггс обнаружили обширную сеть пещер, коридоров и полостей, которые простираются на многие мили под поверхностью Галатеи 37. Они богаты природными ресурсами всех видов, что делает их главной целью для нашей бесстрашной команды исследователей. Однако мы уже знаем, что Галатея 37 не любит делиться своими богатствами ни с кем. Нашим героям придется столкнуться с множеством невиданных ранее существ и изучить внутреннюю работу сложной экосистемы Кристальных пещер