The Riftbreaker получит кооператив: авторы поделились планами по обновлениям на 2024 год

Независимая польская студия Exor недавно рассказала о контенте, запланированном на ближайшие 12 месяцев для The Riftbreaker. Теперь же разработчики опубликовали очередную запись в блоге, в которой чуть более подробно рассказывают о новых возможностях системы лута.

Лучшие времена Riftbreaker, похоже, остались позади - в последние месяцы игра редко развлекала более тысячи пользователей Steam за раз (по данным SteamDB - хотя стоит добавить, что в игру можно поиграть на консолях и в сервисе Xbox Game Pass). Тем не менее, разработчики постоянно совершенствуют игру с момента ее выхода, и ожидается, что 2024 год произведет настоящую революцию.

В игру направляется еще одно большое расширение World Expansion III. В него войдет болотный биом с новой сюжетной кампанией, врагами и технологиями, а также еще одна карта для режима "Выживание".

Однако важнее всего то, что вместе с выходом этого DLC выйдет бесплатное обновление, которое внесет серьезные изменения в геймплей. Некоторые из них пока находятся на стадии эксперимента, но разработчики готовят полностью переработанное дерево технологий, системы модификации и баланса оружия, а также механику лута.

Поляки также хотят расширить кампанию, особенно в плане так называемого эндгейма. Среди прочего, в игру были включены атаки на плацдармы и побочные миссии (которые должны стать более разнообразными).

Помимо этого, команда рассматривает множество других изменений - от "визуальной кастомизации" меха через дальнейшие кампании, миссии и т.д. до изменений, предложенных игроками. Многопользовательские режимы, включая кооператив, также были подтверждены.

Все это было изложено в первом сообщении о планах Exor Studios. Последний анонс раскрывает подробности изменений в системе лута (в том числе добавление уменьшенных версий так называемых био-аномалий) и показывает часть контента, который готовит разработчик.

Разумеется, разработчики захотят дать игрокам возможность протестировать новые возможности до того, как дополнение и обновление официально поступят в продажу. Поэтому ожидайте тестов в рамках экспериментальных версий The Riftbreaker в Steam.