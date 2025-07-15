RimWorld возглавила чарт продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 8 по 15 июля 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

Игровой чарт этой недели возглавила RimWorld. Такой взлет связан с релизом масштабного дополнения Odyssey, которое само заняло место в тройке лидеров.

Вторую строчку вновь занял мини-компьютер Steam Deck, уверенно удерживающий позиции в списке самых продаваемых продуктов на фоне летней активности в Steam. В пятёрку также вошли симулятор скалолазания Peak и кооперативный хоррор Dead by Daylight.

Cyberpunk 2077 немного сдала позиции, оказавшись на шестом месте. Ниже в рейтинге расположились Red Dead Redemption 2 и Elden Ring, потерявшие по нескольку пунктов по сравнению с прошлой неделей.

Интерес вызвала Jurassic World Evolution 2, резко поднявшаяся в топ-10 благодаря скидке в 95% на летней распродаже. Чарт замыкает Clair Obscur: Expedition 33.