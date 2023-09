Демонстрация Rise of the Ronin? Koei Tecmo готовит презентацию таинственной игры на TGS 23 ©

Koei Tecmo будет присутствовать на выставке Tokyo Game Show и компания готовит сюрприз для геймеров. Поклонники надеются, что наконец-то смогут поближе познакомиться с игрой Rise of the Ronin.

В сентябре 2022 года был показан первый трейлер Rise of the Ronin. Sony сразу же подтвердила, что дебют игры состоится в 2024 году, но мы слишком долго ждали новых геймплейных кадров.

Издатель подтвердил свои планы на Tokyo Game Show - корпорация готовит шоу, на котором мы увидим, в частности, второе дополнение для Wo Long: Fallen Dynasty, но в расписании упоминается и презентация загадочной игры. Предположения о том, что это может быть демонстрация именно самурайского экшена высказывались и раньше, но пока трудно сказать с полной уверенностью.

Игра, безусловно, должна быть показана на мероприятиях Sony, поскольку Rise of the Ronin обещает стать одним из сильных эксклюзивных предложений для покупателей PS5 в 2024 году. Стоит отметить, что Rise of the Ronin была показана на прошлогодней выставке State of Play, посвященной играм из Азии, и, по слухам, Sony готовит еще одно подобное мероприятие в этом месяце.